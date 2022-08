Ilary Blasi si rifugia in montagna: relax sulle Dolomiti col look sportivo (e dettaglio griffato) Ilary Blasi si sta rilassando sulle Dolomiti. Messi da parte i bikini, si sta godendo la montagna in vesti sportive (senza rinunciare al dettaglio griffato nel look).

A cura di Giusy Dente

Dopo il mare, la montagna. Prosegue l'estate di relax di Ilary Blasi, inaugurata con una vacanza in Africa "strategica": è volata in Tanzania coi figli all'indomani dell'annuncio della separazione con Francesco Totti, per stare lontana dalla bufera mediatica. Poi ha trascorso qualche giorno nella casa di Sabaudia, per poi consegnare le chiavi della villa all'ormai ex marito, che resterà lì a quanto pare fino a Ferragosto assieme a Cristian, Chanel e Isabel. La conduttrice si è invece spostata sulle Dolomiti e ha condiviso alcuni scatti con fan e follower.

Ilary Blasi torna sui social

Questa estate Ilary Blasi è particolarmente attiva su Instagram. I fan e i follower hanno notato una sua maggiore presenza, più condivisione di Stories e foto. Ovviamente questo ha a che fare con la separazione: è la sua prima estate da single, senza Francesco Totti. Gli amici dunque hanno motivato questa sua svolta social con l'esigenza di non apparire la moglie tradita inconsolabile e in preda al dolore.

Vuole anzi ribadire al mondo di essere una donna forte, autonoma e indipendente, capace di superare questo momento difficile. Dopo aver condiviso con fan e follower alcuni momenti della vacanza in Africa e alcuni momenti di quotidianità dalla villa di Sabaudia, li ha portati con sé sulle Dolomiti.

Leggi anche Ilary Blasi e il nuovo look rosa baby: il dettaglio di stile è la spilla griffata

Ilary Blasi si rilassa in montagna

La 41enne è in vacanza sul lago di Braies, in Trentino Alto Adige, come testimoniano alcune foto condivise sui social. Non si sa chi ci sia con lei: i tre figli dovrebbero essere col padre in questi giorni. Gli scatti la ritraggono in veste casual e sportiva. Camicia a quadri, canotta bianca, shorts, scarponcini: è l'abbigliamento perfetto per fare lunghe passeggiate ed escursioni in montagna. Non ha rinunciato al dettaglio griffato. Ha infatti aggiunto al look da montagna un paio di occhiali da sole firmati Balenciaga.

in foto: occhiali da sole Balenciaga

Sono i Dynasty D-Frame in acetato nero con lenti nere e finiture dorate. Oltre al logo BB dorato integrato sull'asta sinistra, è presente anche il logo marcato a laser sulla lente destra. Costano 325 euro. Per la conduttrice è un momento delicato, sicuramente questa estate l'intento è rilassarsi e stare con le persone care. Forse si prenderà una pausa dal lavoro più lunga del solito, un intero anno sabbatico dal mondo della tv e dello spettacolo per riprendersi davvero al meglio e tornare più in forma e più carica che mai.