Gli amici di Ilary Blasi: “Non vuole apparire come la moglie inconsolabile tradita da Totti” Ilary Blasi sempre più Instagram star dopo la separazione da Francesco Totti. Gli amici della conduttrice spiegano il motivo della sua assidua presenza sui social.

A cura di Stefania Rocco

Ilary Blasi è sempre più una Instagram star. Dal momento in cui è stata resa nota la separazione da Francesco Totti, la conduttrice ha cominciato a utilizzare in maniera sempre più massiccia i social.Decine sono le foto e i video condivisi con i fan. Ilary si fotografa in spiaggia, sexy e apparentemente serena, oppure mentre è impegnata in un aperitivo con gli amici o, ancora, mentre si gode il tramonto dalla Tanzania o dalla più vicina Sabaudia, luogo che per anni ha frequentato insieme al marito e dove la coppia possiede una storica villa. Mai prima di oggi Blasi era apparsa tanto presente in rete, cosa che ha spinto i fan a chiedersi la ragione celata dietro questo tempismo sospetto che l’ha spinta ad offrire al pubblico uno spiraglio sulla sua vita proprio mentre il suo matrimonio si avvia verso la conclusione.

Perché Ilary Blasi è sempre più presente su Instagram

A spiegare cosa starebbe spingendo Ilary a questo inaspettato presenzialismo social sono stati gli amici della conduttrice, raggiunti dal settimanale DiPiù: “Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”. “Credo che lei abbia deciso di mostrarsi in foto più sensuali anche per ricordare a tutti che lei resta una delle donne più affascinanti della tv italiana”, ha aggiunto un amico.

Il silenzio di Francesco Totti

A differenza di Ilary Blasi, Francesco Totti si è chiuso in un ostinato silenzio. L’ex capitano della Roma, finito nell’occhio del ciclone per la relazione con la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi, non ha concesso alcun fianco al pettegolezzo. Al contrario, il Pupone si è chiuso in un silenzio ostinato ed è comparso sui social solo una manciata di volte dal momento in cui ha annunciato la separazione dalla moglie nelle foto postate in rete dagli amici.