Quanto è costata la separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi: chi ha vinto e chi ha perso Il patrimonio economico di Francesco Totti e Ilary Blasi si divide: ecco come.

La fine di un matrimonio comporta delusione, tanta fatica e, soprattutto, un esborso economico non indifferente. Vale per la gente comune e vale per vip del calibro di Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia si era sposata in regime di separazione dei beni, ma la casa nella quale entrambi vivevano resterà ovviamente a Ilary Blasi, che continuerà ad abitare insieme ai tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Come si divide il patrimonio di Francesco Totti e di Ilary Blasi

L'impero di Francesco Totti e Ilary Blasi è così diviso, come scrive oggi Repubblica. Gli investimenti del Pupone sono prettamente nel ramo immobiliare mentre Ilary Blasi ha il suo raggio d'azione nel campo della comunicazione. Sette sono le società diverse gestite da Francesco Totti, due le società a maggioranza di Ilary Blasi (parliamo del 90%). La società di Francesco Totti si chiama Vetulonia, proprio come la via dove il campione è nato. Ma la comunicazione è tutta affidata a Ilary Blasi. Le società sono la Number Five srl e la Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti. Quando Francesco Totti e Ilary Blasi venivano ingaggiati in qualcosa che aveva a che fare con il mondo dello spettacolo, era la Number Five srl – di cui il padre di Ilary Blasi, Roberto è amministratore unico – a gestire tutto. Serie tv, pubblicità, partecipazioni a programmi televisivi, tutto mediato attraverso la Number Five.

La sorella di Ilary Blasi ha lasciato la comunicazione di Francesco Totti

La stessa sorella di Ilary Blasi, Silvia, ha sempre gestito l'immagine del campione ex Capitano della Roma. Una delle notizie che ha innescato il gossip, infatti, è stato il suo allontanamento dal ruolo che ha ricoperto per anni. Lo ricorda Repubblica che è stato il primo segnale di una possibile rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti. È finito un amore, dunque; ma è finito anche un vero e proprio impero.