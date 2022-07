Alex Nuccetelli: “Noemi Bocchi non era l’amante, la sera della cena Totti volle Ilary al suo fianco” Alex Nuccetelli, amico di Francesco Totti e organizzatore della serata cui parteciparono Noemi Bocchi e Ilary Blasi, racconta a Fanpage.it perché all’evento fossero presenti sia la moglie che la presunta amante. Quest’ultima a fine ottobre gli avrebbe riferito di una semplice conoscenza sui campi da padel e il Pupone avrebbe avvalorato questa versione, insistendo perché la Blasi fosse lì con lui.

Un noto ristorante a Roma. Seduti a un tavolo ci sono Francesco Totti e la moglie Ilary Blasi. A un altro tavolo, insieme a un gruppo di amiche, c’è invece Noemi Bocchi, la donna che viene descritta da settimane come la nuova compagna dell’ex capitano della Roma. Un racconto suggestivo che riempie le pagine dei giornali da ore. Perché Ilary e Noemi siedono a pochi tavoli di distanza? È stato Totti a volere che all’evento partecipassero sia la moglie che la presunta amante? È Alex Nuccetelli, amico del Pupone, a raccontare a Fanpage.it gli eventi che hanno preceduto quel curioso incontro.

Come sta vivendo Totti questo momento?

In questo momento, Totti è chiuso con tutti. Non parla. Mi ha ringraziato per quello che ho detto di lui ma evita di toccare certi argomenti perfino con gli amici. Non gli interessa uscirne bene personalmente, vuole solo che si parli bene della sua famiglia. È chiaro che non gli faccia piacere gli sia stato attribuito di avere portato sua figlia a giocare con i figli dell’amante, chi ne sarebbe contento? Ci rendiamo conto del numero esorbitante di falsità che sono state sparate fuori sul loro divorzio?

È vero che sei stato tu a presentarli?

Totti e Noemi sono frequentatori assidui delle mie serate. L’avete vista in quel video perché lei è venuta a tutte e 5 le serate che ho organizzato a Le casette di campagna. Era seduta al mio tavolo perché è una mia amica. Francesco è venuto una volta sola, quella del video, ed era con la sua famiglia. Fu in quell’occasione che Noemi mi disse che lo aveva conosciuto a un torneo di padel ma che non c’era stato niente. Era il 21 ottobre scorso.

Qual è il tuo rapporto con Totti e Ilary?

Vent’anni fa li presentai e Francesco mi è sempre stato riconoscente. Una riconoscenza che era dettata dall’amore che ha sempre provato per sua moglie.

"Totti era molto innamorato, Ilary un po’ fredda", si legge spesso in giro. Condividi?

La percezione di noi amici è quella di un uomo che per questa donna ha fatto sempre di tutto.

Si è stancato?

Dopo 20 anni…Io mi stanco dopo 3 giorni se mi metti il muso. Ma il loro è stato un grande amore. Purtroppo può finire, come tante altre storie.

Durante la serata del 21 ottobre, Totti e Ilary ti sembravano in crisi? Li avevi trovati freddi?

Guarda la collocazione dei tavoli. Francesco era da un lato seduto con gli amici, Ilary da quello opposto. Dopo 20 anni è anche lecito smettere di fare la coppietta ma non li ho visti freddi, anzi. Si lanciavano sguardi d’intesa, se qualcuno faceva una domanda a Francesco lui guardava verso la moglie per vedere se era d’accordo. Li ho trovati complici come sempre. Addirittura, nell’ultimo periodo, ogni volta che lo invitavo a una serata rispondeva che doveva chiedere a Ilary, che se fosse venuto lo avrebbe fatto con lei. Noi amici lo prendevamo in giro per questa fortissima attrazione per la moglie. Proprio di recente raccontava l’abitudine di comprarle in regalo ogni volta che faceva un viaggio.

Ilary Blasi insieme a due amici nello stesso locale in cui è presente Noemi Bocchi.

Secondo le cronache mondane, la separazione sarebbe complicata.

Non voglio fare il maschilista ma bisognerebbe avere un po’ buonsenso. Se sono Pollicino, vengo dalla campagna e incontro la fatina dorata che mi cambia la vita con la bacchetta magica. Poi posso odiare la fatina? Mi metto a fare la guerra con la fatina o mi ricordo che venivo dalla montagna del sapone?

Perché il video di quella serata è spuntato fuori solo oggi?

Non saprei, quel video sta là da sempre. Mi è stato fornito dalla proprietaria del locale (Anna Boschetti, compagna di Andrea Battistelli. La coppia ha partecipato a Temptation Island, ndr), immagino anche gli altri video pubblicati da Dagospia. Bisogna capire a chi faceva comodo tirarli fuori adesso.

Come mai Noemi ha partecipato proprio a quella serata?

Era al mio tavolo, seduta accanto a me. È mia amica da 20 anni, quando esce con le amiche viene da me.

Conosci Mario Caucci, ex marito di Noemi?

Ero amico di Gianfranco Apicerni, l’ex tronista con cui Noemi è stata fidanzata per qualche anno quando era una ragazzina. Mario Caucci partecipava solo a qualche serata, non siamo mai andati a pranzo insieme. Noemi, invece, veniva alle serate a casa mia quando era ancora minorenne. Avevo un loft famoso su via Ostiense ed erano serate a cui partecipavano Craig David, Leonardo DiCaprio con Gisele Bündchen, Max Biaggi, Mickey Rourke, George Clooney, Cindy Crawford insieme allo sponsor Manuele Malenotti.

Lavorava con te durante queste serate?

Mai. Ero io a invitarla. C’erano gli uomini e le donne più belli del mondo in un ambiente divertente e sano. Tu non ci saresti venuta?

Partecipava alle tue serate anche durante gli anni del matrimonio?

No, in quel periodo l’ho persa di vista. Ci siamo rivisti quando si è separata ed è tornata a frequentare le mie serate.

Noemi Bocchi balla con un’amica. A pochi metri di distanza ci sono Francesco Totti e Ilary Blasi

Credi che un tradimento ci sia stato?

Magari verrà fuori lui a raccontare la sua versione. Ho letto dell’investigatore privato che avrebbe assunto lei ma magari ha saputo cose lui. A Roma giravano tremila voci sul loro conto. Che lei avesse altri uomini, che non stessero più insieme da anni. Se ne dicono tante sul loro conto ma sono solo ipotesi.

E Noemi come si inserisce in questa vicenda?

Ho notato una cosa molto bella. Questa ragazza è stata inondata di attenzione mediatica e, nonostante questo, continua a fare la sua vita insieme ai suoi bambini, non ha aggiunto followers. Non ne sta beneficiando, non la sta capitalizzando perché non gliene frega niente.

Non ha interessi materiali, quindi.

Mario, il suo ex marito, è un ottimo imprenditore. Lei non mi sembra che se la passi male. Le ho visto fare splendide vacanze insieme ai figli, godere di una certa disponibilità economica, va in Costa Smeralda da sempre. La piccola fiammiferaia è un’altra tipologia di donna.

Ha avuto altri compagni famosi?

Non mi risulta le sia mai stato attribuito un altro calciatore. È una ragazza che si diverte, brillante e simpatica.