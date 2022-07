Prima di Totti, Noemi Bocchi ha amato un ex tronista di Uomini e Donne: parla Gianfranco Apicerni Prima di conoscere Francesco Totti, Noemi Bocchi ha avuto un altro fidanzato famoso. Si tratta di Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne e postino di C’è posta per te.

A cura di Stefania Rocco

Francesco Totti non è l’unico fidanzato famoso che abbia mai conquistato il cuore di Noemi Bocchi, presunta nuova compagna del Capitano dopo la separazione da Ilary Blasi. In passato, la bella Noemi ha conquistato il cuore di un altro personaggio noto. Si tratta di Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne e attuale postino di C’è posta per te.

Gianfranco Apicerni: “L’amore nel momento più bello della nostra vita”

A scovare Apicerni e la relazione con Noemi Bocchi è stato il Corriere dello Sport che ha raggiunto l’uomo affinché raccontasse quel legame con la donna del momento, di certo la più chiacchierata e riservata dell'estate. “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita”, ha raccontato Apicerni, che a Uomini e Donne scelse Valeria Bigella, oggi una influencer. L’amore con Noemi è cominciato dopo la partecipazione di Gianfranco al reality show “Campioni” – quindi prima del trono a Uomini e Donne – ed è durato due anni. Un legame importante, dunque, terminato per motivi che il postino di Maria De Filippi ha preferito non chiarire ma che pare ricordi con un affetto che ha resistito al tempo.

Noemi Bocchi e Gianfranco Apicerni insieme nel 2008

L’ex fidanzato di Noemi Bocchi: “Non voglio crearle problemi”

Ma Gianfranco è apparso restio a concedere informazioni sul conto di Noemi. Probabilmente consapevole del clamore mediatico sollevato dalla relazione tra la 34enne romana e l’ex capitano della Roma, il postino di C’è posta per te ha spiegato così la sua apparente ritrosia: “Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”. Quel legame sarebbe terminato qualche anno dopo. In seguito, Noemi ha conosciuto Mario Caucci, l'uomo che per 10 anni è stato suo marito e che è il padre dei suoi due figli.