Gianfranco Apicerni: “Le parole sulla storia con Noemi Bocchi? Intervista mai rilasciata” Gianfranco Apicerni prende le distanze dalle dichiarazioni riportate dal settimanale DiPiù Tv e spiega su Instagram di non aver mai rilasciato l’intervista nella quale commentava la relazione avuta con Noemi Bocchi, nuova fiamma di Francesco Totti: “Nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista e le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me”.

A inizio settimana esce sul settimanale DipiúTv a firma Rolando Repossi un articolo che riportava le parole dell'ex tronista e attuale postino di C'è posta per te, Gianfranco Apicerni, sulla storia d'amore avuta anni fa con Noemi Bocchi. La donna, chiacchierata nuova fiamma di Francesco Totti, ha vissuto con lui una relazione giovanile, come raccontato nel settimanale di Cairo attraverso le parole di Apicerni: “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita. Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”.

Noemi Bocchi e Gianfranco Apicerni insieme nel 2008

Gianfranco Apicerni smentisce e minaccia vie legali

In realtà, però, Gianfranco Apicerni ha una versione dei fatti ben diversa da quella riportata. Con una story Instagram dallo sfondo nero come il suo umore, ha spiegato di non aver mai rilasciato l'intervista in questione e di essere in fase di valutazione per intraprendere le vie legali:

Martedì 19 luglio un settimanale televisivo ha strillato in cover e pubblicato un pezzo interno con dei miei virgolettati (MAI RILASCIATI) riguardo alla mia passata relazione sentimentale con Noemi Bocchi (che risale a più di dieci anni fa). Lo stesso giorno e i giorni a seguire, la notizia è stata ripresa da tanti siti e quotidiani online. Tengo a precisare che, nel rispetto della privacy mia e di altri, ho fermamente rifiutato l’intervista al periodico e che le parole che appaiono virgolettate non sono assolutamente da attribuirsi a me. Sto valutando a riguardo di intervenire nelle sedi opportune.

Nessuna precisazione è arrivata dal settimanale DiPiù Tv, al momento lo sfogo di Apicerni su IG è l'unico riferimento per pesare le parole su Noemi Bocchi, che da quando è uscito il gossip con Francesco Totti ed è stata ufficializzata la separazione con Ilary Blasi, è completamente blindata.