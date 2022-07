Il silenzio di Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi: come ha reagito alle foto con Totti Mario Caucci, marito di Noemi Bocchi (sono in via di separazione), ha scelto la strada del silenzio. A febbraio, dopo i primi rumors sul flirt con Francesco Totti, aveva detto: “So bene cosa c’è dietro l’immagine di mia moglie”.

A cura di Stefania Rocco

Sceglie la strada del silenzio Mario Caucci, marito in via da separazione da Noemi Bocchi. La nuova compagna di Francesco Totti è riservata, così come discrete sono le persone che le stanno intorno. E dopo uno slancio iniziale di apparente loquacità, anche Caucci ha deciso di non fare ulteriori commenti. Raggiunto da Fanpage.it quando è deflagrata la notizia della separazione tra Totti e Ilary Blasi e il settimanale Chi ha pubblicato le prime foto del campione sotto casa di Noemi, Caucci non ha voluto commentare. “Non ho niente da dire”, ha fatto sapere, convinto più che mai di volere restare lontano da questa vicenda che indirettamente lo coinvolge.

Che cosa aveva detto Mario Caucci

Un atteggiamento di chiusura che arriva a qualche mese da quelle prime dichiarazioni rilasciate alla stampa. Era il febbraio scorso, il nome di Noemi era appena diventato noto insieme alle prime indiscrezioni circa una crisi in casa Totti. Quando la donna fu fotografata allo stadio insieme a Francesco, Caucci si lasciò andare a un commento caustico. “Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”, dichiarò l’uomo, da sempre tifosissimo della Roma. Una reazione forte, che lasciava aperto uno spiraglio sul legame finito tra Mario e Noemi.

Il matrimonio tra Mario Caucci e Noemi Bocchi

Noemi Bocchi e l’ex marito Mario Caucci

Il flirt con Francesco Totti – solo il tempo stabilirà quanto importante – non è alla base della separazione tra Mario Caucci e Noemi Bocchi. Sposati a lungo, l’imprenditore e la nuova fiamma del Capitano hanno avuto due figli. La separazione sarebbe arrivata più di un anno fa, per motivi che i diretti interessati non hanno pubblicamente chiarito. Quello tra Caucci e Noemi è stato un legame importante cominciato quando entrambi erano giovanissimi. Lo dimostrano le foto postate sui social dalla donna, foto che raccontano un’epoca ormai conclusa.