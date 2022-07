Totti e la cena con Ilary e Noemi. La proprietaria, ex Temptation: “Non ho invitato l’amante” Parla Anna Boschetti, la proprietaria del locale La Villa insieme al fidanzato Andrea Battistelli che ha ospitato Totti Ilary Blasi e Noemi Bocchi lo scorso 23 ottobre, ora accusata di aver invitato sia la moglie che l’amante del Pupone: “Non conosco Noemi”.

A cura di Gaia Martino

È salito alla ribalta un video del passato risalente al 23 ottobre 2021: Francesco Totti e Ilary Blasi furono ripresi durante una cena spettacolo a La Villa, a Roma, e nello stesso locale c'era anche Noemi Bocchi, proprio la donna che stando alle ricostruzioni sulla vicenda più chiacchierata del momento il Pupone frequentava già. A finire nell'occhio del ciclone anche i proprietari del locale dove si è svolta la cena: Andrea Battistelli e Anna Boschetti, volti noti al piccolo schermo perché ex concorrenti di Temptation Island. Lei, trovandosi vittima di una marea di critiche, attraverso le stories ha voluto fare chiarezza riguardo la serata. Sebbene chiarezza già è stata fatta da Alex Nuccetelli a noi di Fanpage.it, raccontando di una serata tra amici, durante la quale la stessa Noemi gli avrebbe parlato di Totti come di una semplice conoscenza su un campo di padel.

La testimonianza di Anna Boschetti

Anna Boschetti su Instagram ha messo a tacere le voci che stanno circolando ora sul suo conto. "Vengo chiamata in causa su alcuni quotidiani, riguardo il locale dove abbiamo fatto serata, e ora mi scrivete che il giorno del mio compleanno ho invitato sia la moglie che l'amante di Totti". Così comincia lo sfogo dell'ex di Temptation Island, proprietaria insieme al fidanzato Andrea Battistelli del locale La Villa che ha ospitato la coppia più chiacchierata del momento e Noemi Bocchi lo scorso 23 ottobre.

Quella sera non era il mio compleanno, era una cena spettacolo dove tutti hanno prenotato il tavolo, non conosco Noemi. Lo vengo a sapere oggi che quella sera c'era anche lei all'evento. Ma io neanche sapevo chi fosse.

"Totti e Ilary si sono divertiti insieme al locale"

Anna Boschetti ha raccontato di aver visto Totti e Ilary Blasi "divertirsi alla serata insieme agli amici – e di non aver assistito a – Nulla di strano o anomalo". Al termine della cena gli ormai ex coniugi sono andati via insieme, ha specificato: "Sono andati via insieme, con l'auto, e noi non sappiamo nulla sulla questione amante". L'ex di Temptation Island ha così allontanato i rumor riguardo incontri da lei organizzati, di cui ora la stanno accusando: "Non capisco perché scrivete tutte queste ca**ate, non sono stata io a invitarli e ripeto non era il mio compleanno. Non conosco Noemi, neanche Ilary, che ho poi conosciuto quella sera".