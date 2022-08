Ilary Blasi e l’anno sabbatico dal lavoro dopo la fine della storia con Francesco Totti Ilary Blasi sembra voglia concedersi un lungo periodo di pausa dalla tv, dopo la notizia della rottura con Francescco Totti la conduttrice starebbe valutando l’ipotesi di prendersi un anno sabbatico prima di tornare alla carica con la conduzione dell’Isola dei Famosi.

A cura di Ilaria Costabile

La rottura tra Ilary Blasi e Francesco Totti ha avuto delle innegabili ripercussioni sulla vita dei diretti interessati che già da coppia attiravano non poca attenzione, ora che non stanno più insieme l'interesse nei loro confronti, ma soprattutto sulle rispettive vite, sembra essersi decuplicato. La conduttrice, infatti, sembra che abbia deciso di prendersi una pausa dal lavoro, per ritornare carica a dovere per il prossimo, e ormai certo, appuntamento televisivo che è quello con la prossima edizione dell'Isola dei Famosi. L'ipotesi sarebbe quella di trascorrere un anno lontana dai riflettori, in modo da far scemare con il tempo la morbosità nei confronti del suo privato.

Ilary Blasi lontano dalla tv

In effetti, dopo l'annuncio con il quale l'ex coppia d'oro di Roma ha comunicato la loro separazione, l'ex letterina non ha aspettato nemmeno un attimo per volare via dall'Italia, rifugiarsi in Tanzania con i figli e la sorella, per trascorrere i primi giorni di bufera lontano dal clamore mediatico che questa rottura è destinata a portarsi dietro per molto tempo ancora. Dopo il rientro dalle vacanze, poi, ha provato a riprendere le sane e vecchie abitudini, andando a Sabaudia alternando casa con il suo ex, per stare insieme ai bambini un po' per volta. Ma questo non basterebbe e alle voci di un possibile trasferimento a Milano, vicino all'amica di sempre Silvia Toffanin, si affiancano anche quelle di una possibile pausa dal lavoro e dal mondo dello spettacolo, in attesa di poter ritornare quando forse tutto si sarà ridimensionato.

Francesco Totti dopo la rottura con Ilary Blasi

Intanto, essendo il gossip dell'estate, non c'è paparazzo che non speri di beccare Francesco Totti in compagnia di Noemi Bocchi, dalla quale avrebbe trascorso la nottequalche giorno fa, dal momento che sembrerebbe la loro frequentazione non sia andata in stand by dopo la notizia della rottura. Tanti i dettagli emersi in queste settimane in merito alla nascita del flirt del calciatore con la ex moglie di Mario Caucci, tempistiche, testimoni, tutto quello che possa far ricostruire la fine di una storia che sembrava indistruttibile.