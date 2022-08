Francesco Totti sorpreso di nuovo sotto casa di Noemi Bocchi, ha trascorso lì la notte Prosegue la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Il Capitano sorpreso di nuovo sotto casa della bellissima 34enne. Arrivato alle 21.30 di giovedì scorso, ne è uscito il mattino dopo.

A cura di Stefania Rocco

Nei giorni in cui Ilary Blasi si godeva le vacanze a Sabaudia insieme agli amici, Francesco Totti approfondiva la conoscenza con Noemi Bocchi. Loi dimostrano le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi e anticipate da Dagospia. Nel servizio che sarà contenuto nel prossimo numero in edicola si vede il Capitano raggiungere casa della nuova fiamma intorno alle 21.30 di giovedì 28 luglio. Totti si infila nel cancello che porta a casa di Nomi per restare lì tutta la notte. Il giorno dopo, intorno alle 10.30, è la Bocchi la prima a varcare il portone di casa per uscirne. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, la donna è consapevole della presenza dei fotografi appostati sotto casa sua per cui, avviandosi per prima, ha sperato invano di riuscire a portarli via con sé per lasciare libero Francesco di andare via. Ma i paparazzi sono rimasti e, poco dopo, è stato lo stesso Totti a uscire dal cancello di casa di Noemi. Le foto, dunque, dimostrano che il Capitano ha trascorso lì la notte.

Ilary Blasi a Sabaudia con le figlie, Totti con Christian a Roma

Mentre Totti raggiungeva l’appartamento della sua nuova fiamma, la ex moglie Ilary Blasi era a Sabaudia con le figlie Chanel e Isabel. Il piccolo Cristian è rimasto a casa a Roma insieme al padre per continuare gli allenamenti di calcio. Decine le foto delle sue vacanze postate da Ilary. La conduttrice non è mai stata attiva sui social come in questo periodo.

Cambio della guardia a Sabaudia: Totti arriva, Ilary se ne va

Proprio in queste ore, i due ex coniugi si sono dati il cambio nella villa di Sabaudia che per anni è stato il ritrovo estivo della famiglia Totti. Ilary ha trascorso lì gli ultimi giorni di luglio per poi andare via qualche giorno fa, quando è arrivato Francesco. Tra i due solo lo scambio delle chiavi e un freddo arrivederci. Non è chiaro se Ilary tornerà a Roma o se sia in procinto di partire per una nuova meta esotica. A Sabaudia, in vece, c’è chi spera di vedere arrivare Noemi.