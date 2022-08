Francesco Totti fa sul serio con Noemi Bocchi, le foto che raccontano la loro estate romana Il fatto che Totti faccia visita a Noemi Bocchi alle 21.30 di sera e che lasci l’appartamento la mattina dopo dice tanto del loro rapporto: che non siano ancora pronti a viversi a 360 gradi, ma anche che l’ex Capitano stia diventando una figura familiare nella vita di Noemi e dei suoi figli. Al punto da non nascondersi nemmeno più.

A cura di Giulia Turco

(foto Chi)

Come anticipato da Dagospia, Francesco Totti si è lasciato sorprendere ancora una volta dai paparazzi mentre lasciava l’appartamento di Noemi Bocchi. Le foto pubblicate da Chi non sono appena la testimonianza di una notte trascorsa insieme per i due amanti, ma raccontano di una certa familiarità di Francesco Totti nella vita di Noemi, con la quale la storia è seria a tal punto da assumersi ogni rischio legato al gossip. Se prima tentava di sfuggire ai fotografi facendosi prestare l'auto dagli amici, ora si sposta persino in moto. Solo la visiera a nascondere lo sguardo.

(foto Chi)

Francesco Totti è una figura familiare nella vita di Noemi

È ormai chiaro che l’ex calciatore abbia una relazione stabile con l’ex moglie di Mario Caucci. Si frequenterebbero da quasi un anno, ormai. Ora, il punto non è più soltanto stanare una love story, ma definirne i contorni nel modo più lucido possibile. Il fatto che Totti faccia visita a Noemi alle 21.30 di giovedì 28 luglio e che torni a casa sua alle 10.45 del giorno successivo ci dice principalmente due cose. La prima è che nessuno dei due è ancora pronto a viversi a 360 gradi.

Totti infatti trascorre la maggior parte della giornata nella sua villa all’Eur e raggiunge Noemi serata inoltrata, forse, giusto in tempo per la cena. La seconda è che, nonostante si vivano piccoli momenti per volta, l'ex capitano deve essersi ingraziato l’ambiente familiare della 34enne, dal momento che a casa con lei vivono anche i suoi figli. Non a caso, la piccola Isabel avrebbe raccontato alla madre di avere fatto amicizia con i due ragazzini, figli della Bocchi.

(foto Chi)

Noemi Bocchi non rivela la minima emozione

Le foto pubblicate da Chi rivelano infine un altro aspetto ormai ricorrente nella narrazione di questa storia: Noemi Bocchi è una donna impenetrabile. Non solo i suoi social sono categoricamente blindati, ma gli stessi scatti rubati dai paparazzi non lasciano trasparire la minima emozione. È felice, infastidita, spaventata? Chi è certo che non si senta affatto in colpa per la separazione tra Francesco e Ilary perché i due erano lontani da tempo.

Il suo volto resta impenetrabile, anche quando viene fotografata in compagnia dei suoi figli durante un pomeriggio di shopping in centro. Lo sguardo è sempre attentamente rivolto all’obbiettivo, consapevole che la sua vita è nel mirino di una narrazione puntuale e che ogni passo deve essere freddamente calcolato. Noemi c’è, vuole essere sulla scena, ma sa che un passo falso potrebbe compromettere qualche cosa.