video suggerito

Primo giorno di scuola per Chanel e Isabel Totti, il look back to school con tuta e zaino graffiti Per Chanel e Isabel Totti è il momento di ricominciare la scuola. Ilary Blasi condivide una foto sul suo profilo Instagram che ritrae le sue figlie mentre escono di casa prima del primo giorno del nuovo anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

27 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel e Isabel Totti

Per Chanel e Isabel Totti oggi è il primo giorno di scuola, come ha raccontato anche mamma Ilary Blasi sui social. La secondogenita della conduttrice e dell'ex capitano della Roma comincia oggi l'ultimo anno di liceo, mentre per piccola di casa è il momento di cominciare la terza elementare. Dopo le vacanze, trascorse tra Grecia, Tenerife, Ibiza e le Dolomiti insieme al compagno Bastian Muller, Blasi ha riabbracciato le figlie: la piccola Isabel ha trascorso le vacanze anche con il padre, Francesco Totti, e la compagna Noemi Bocchi cui ha scritto anche una lettera di auguri per il compleanno. Per il ritorno a scuola, entrambe le sorelle sfoggiano entrambe t-shirt bianche: con i lunghi capelli biondi sono identiche.

Il look di Chanel e Isabel Totti per il back to school

"Buondì buondì buondì, stamattina grande rientro", scrive Chanel Totti nelle sue storie Instagram. La 17enne ha condiviso una foto mentre lei e la sorella Isabel si dirigono verso le rispettive scuole. Le due sorelle indossano entrambe una t-shirt bianca: Chanel Totti la abbina a un paio di pantaloni in jersey elasticizzato, mente la più piccola indossa un paio di shorts in denim e il classico maxi zaino. Entrambe biondissime, le due sono sempre più affiatate.

Chanel e Isabel Totti

Anche mamma Ilary Blasi ha salutato le due figlie prima del ritorno sui banchi di scuola, postando una storia sui social che ritrae le due giovani di spalle, stessa tipologia di foto che ha condiviso anche Chiara Ferragni mentre accompagnava Leone e Vittoria. "Primo giorno di scuola… il tempo vola", scrive quasi commossa Blasi sopra la foto di Chanel e Isabel che si tengono per mano nel giardino di casa.

Chanel e Isabel Totti nella storia pubblicata da Ilary Blasi