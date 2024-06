video suggerito

Chanel Totti, il significato del messaggio scritto sul blazer nero oversize Chanel Totti ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti che la ritraggono con la sorella Isabel mentre indossa un blazer con una scritta femminista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chanel Totti

Chanel Totti sfoggia spesso outfit super sportivi. La figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è una fan dell'athleisure: tra i look che condivide sui social non mancano mai leggins, sneakers e reggiseni sportivi, spesso abbinati a borse di lusso. La secondogenita dell'ex capito della Roma sul suo profilo Instagram posta quasi sempre contenuti che la ritraggono in palestra con il personal trainer o con il fratello Christian. Anche oggi, tra un allenamento e l'altro, la 17enne ha condiviso un dettaglio del suo look che non è passato inosservato.

Il look sportivo di Chanel Totti

Sul profilo Instagram, Chanel Totti ha condiviso alcuni scatti del suo cane, mentre gioca con la sorella Isabel, 8 anni, e il loro cane nel giardino della loro casa di Roma. La 17enne indossa una blazer nero oversize con una scritta bianca che non è passata inosservata: "Girls don't dress for boys" (Le ragazze non si vestono per i ragazzi). Un messaggio e una rivendicazione propri del movimento femminista degli ultimi anni: le giovani donne di oggi non si vestono per piacere agli altri ma indossano ciò che le fa sentire più a loro agio.

Chanel Totti con il blazer nero

Il blazer oversize in questo caso è firmato dal brand romano Niki Nika: si tratta del modello Camilla realizzato a mano su misura per ognuna delle clienti, compresa Chanel Totti. Il capo con la scritta bianca sulla schiena costa 180 euro e la ragazza l'ha abbinato a un paio di sneakers New Balance e un paio di ciclisti neri. Un look estivo con un tocco personalizzato come piace anche alla madre, Ilary Blasi. Non è la prima volta che la 17enne indossa abiti di brand di nicchia, magari originari della sua città. Qualche settimana fa aveva indossato un blazer del brand della fidanzata del fratello Christian, Melissa Monti.

Il blazer indossato da Chanel Totti