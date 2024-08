video suggerito

Chanel Totti “ruba” i gioielli a mamma Ilary Blasi: quanto costano i bracciali rigidi black&white Chanel Totti è tornata sui social dopo qualche giorno di pausa e lo ha fatto con un look che nasconde alcuni dettagli di lusso: ecco quanto costano i bracciali che ha “rubato” a mamma Ilary Blasi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chanel Totti è ormai diventata una vera e propria star dei social, tanto che, sebbene non abbia ancora compiuto neppure 18 anni, vanta già oltre 500mila followers. Che voglia o meno seguire le orme dei genitori, non importa, la cosa certa è che giorno dopo giorno dimostra sempre di più di avere tutte le carte in regola per diventare un'icona trendy. Non sorprende, dunque, che la sua estate 2024 sia all'insegna del glamour: tra abiti da cerimonia tempestati di cristalli e marsupi griffati, è riuscita ad attirare le attenzioni dei media con ogni scatto e video postato su Instagram. L'ultimo arrivato? Nasconde un dettaglio extra lusso "rubato" dall'armadio della mamma Ilary Blasi.

Chanel Totti in versione dark

Negli ultimi giorni Chanel Totti è stata un po' distante dai social ma di recente è tornata spiegando il motivo di questa scelta: si sta godendo al massimo le vacanze e, dopo essere stata a Ponza, si sta preparando per la prossima partenza. Non per questo, però, ha rinunciato a un selfie, anzi ne ha approfittato per svelare il nuovo look dai dettagli griffati.

Bracciale Hermès

Si è immortalata in versione dark in uno scatto bianco e nero sfoggiando un top scuro tutt'altro che estivo, ovvero a collo alto e con le maniche lunghe. Per completare il tutto ha scelto dei gioielli appariscenti, dalla collana a catena gold a due bracciali rigidi in black&white. Questi ultimi sono gli iconici Clic H di Hermès e sul sito ufficiale della Maison vengono venduti a 640 euro al pezzo.

Leggi anche Michelle Hunziker col costume indossa il choker: quanto costano i gioielli del look estivo

Bracciale Hermès

Chanel Totti e Ilary Blasi come sorelle

Il dettaglio che non è passato inosservato? Chanel ha "rubato" i bracciali di Hermès dall'armadio della mamma Ilary Blasi, che già in passato li aveva indossati proprio durante una vacanza a Ponza. Non è la prima volta che la 17enne prende in prestito degli accessori dalla madre, anzi, durante quest'estate ha indossato prima i suoi stivali d'oro a Battiti Live, poi il suo bikini di velluto total pink, dando prova di aver ereditato da lei la passione per la moda. Insomma, mamma e figlia sono legatissime e lo dimostrano anche con le loro scelte di stile all'insegna del glamour e del lusso. In quanti sognano di vederle fianco a fianco in qualche inedito progetto lavorativo?

Chanel Totti con i bracciali Hermès