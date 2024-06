video suggerito

Ilary Blasi dà il via all'estate col costume oro: al mare non rinuncia ai gioielli griffati Per quale motivo Ilary Blasi è andata a Ponza qualche settimana fa? Non si trattava di un semplice viaggio di piacere, pare che abbia realizzato le prime riprese del sequel di Unica: ecco il primo look che sfoggerà nel docu-film.

A cura di Valeria Paglionico

Foto di Chi

L'estate 2024 di Ilary Blasi si preannuncia letteralmente rovente e non solo perché sarà sul palco di Battiti Live al posto di Elisabetta Gregoraci. Nelle scorse settimane è partita alla volta di Ponza con le amiche ma solo ora si è scoperto che non si trattava semplicemente di un viaggio di "piacere": sebbene si sia divertita tra gira in barca e tuffi in acque cristalline, in verità ha organizzato tutto per realizzare le prime riprese del sequel di Unica, il docu-film in cui ha raccontato della storia d'amore finita con Francesco Totti. Se sui social si era limitata a mostrarsi in bikini lurex bicolor, il settimanale Chi l'ha paparazzata in yacht, mostrando in anteprima uno dei look che sfoggerà nel documentario (che probabilmente non si intitolerà più Unica).

Ilary Blasi inaugura l'estate col costume gold

Al largo della costa ponzese Ilary Blasi è stata paparazzata su un mega yacht in compagnia delle amiche. Il look con cui ha inaugurato la stagione balneare? È all'insegna del glamour e della sensualità. La conduttrice ha infatti indossato un costume intero total gold, un modello strapless e sgambato contraddistinto da un taglio cut-out al centro del décolleté e da un anello metallico che tiene unite le due coppe. Non sono mancati gli occhiali da sole mini e rettangolari, il mollettone tra i capelli e il maxi cappello di paglia: Ilary ha così dimostrato di essere prontissima per affrontare con stile sia le vacanze estive che le riprese della nuova stagione di Unica.

Foto di Chi

Quanto costano i gioielli "da mare" di Ilary Blasi

A rendere il look balneare di Ilary Blasi davvero prezioso sono stati i numerosi gioielli, a cui non ha rinunciato neppure per tuffarsi in acqua. Ha abbinato il costume gold alla collana Love di Cartier, per la precisione quella con laccetto e cerchietto pendente in oro giallo 750/1000 che sul sito ufficiale del brand viene venduta a 4.250 euro.

Alle caviglie ha invece sfoggiato due bracciali saldati di Atelier VM: si chiamano "L'essenziale", sono in oro 18kt e celebrano l'unione in tutte le sue variazioni. Quanto costano? Ognuna di loro viene saldata direttamente alla caviglia al prezzo di 590 euro.

Collana Love di Cartier

Le ultime due "chicche" sono i bracciali di Hermès che ha portato al polso. Si tratta degli iconici Clic H, uno in smalto bianco e l'altro in smalto nero, entrambi con finiture placcate in oro e chiusura a fermaglio a forma di H. Anche in questo caso sono accessori di lusso: sul sito ufficiale il prezzo indicato è infatti di 640 euro al pezzo.