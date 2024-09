Il back to school di Chiara Ferragni: camicia a righe per il ritorno a scuola di Leone e Vittoria

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Per Chiara Ferragni oggi è un giorno speciale: i figli Leone e Vittoria ricominciano la scuola, come ha raccontato la stessa influencer condividendo uno scatto sui social dei due bambini che si incamminano verso un nuovo anno scolastico. Nonostante per lei gli anni della scuola siano ormai un ricordo, negli ultimi anni l'emozione di accompagnare i bambini si rinnova ogni anno. Per i piccoli e anche per la stessa imprenditrice è un back to school particolare visto che, quest'anno, i due genitori non saranno insieme per accompagnarli a scuola. Soltanto un anno fa la famiglia posava per quella che ormai era diventata una foto di rito prima dell'inizio dell'anno scolastico, quando tutti e quattro coordinati. I piccoli e l'imprenditrice sono ritratti di spalle, come ormai avviene da mesi sui profili dei due ex coniugi.

Leone e Vittoria con la divisa della scuola, Ferragni con un look quiet luxury

Per il primo giorno di seconda elementare di Leone e quello del secondo anno di asilo di Vittoria, Ferragni condivide uno scatto con i figli e la scritta: "First day of school". Il maggiore dei due figli, ormai sempre più grande, sfoggia la divisa della scuola e un paio di sneakers Adidas, il tutto insieme all'immancabile zaino di Sonic, uno dei suoi personaggi preferiti. Anche per l'ultimo compleanno, Leone Lucia Ferragni aveva ringraziato il papà per "giocare a Sonic con me". La piccola di casa, Vittoria, invece, porta una coda di cavallo altissima che raccoglie i lunghi capelli biondi proprio come quelli di Ferragni. L'influencer, invece, interpreta anche lei il suo back to school con camicia a righe oxfors e pantalone in denim a zampa.

Chiara Ferragni con Leone e Vittoria

Ferragni ha poi condiviso anche una storia in cui Leone e Vittoria si prendono per mano, raccontando come i due bambini si incamminino insieme verso un nuovo anno scolastico. Un'emozione che si rinnova ogni anno in un settembre che per Ferragni sa di rinascita, anche dopo la scelta di aprire una sezione dedicata alla beneficienza sui suoi siti web. Una manifestazione di trasparenza che potrebbe essere l'inizio di un nuovo corso.

Leone e Vittoria