I dolci regali di Leone a papà Fedez: "Grazie per giocare a Spiderman e Sonic con me" Fedez sta vivendo "a distanza" dai propri figli a causa della crisi con Chiara Ferragni ma trova sempre il modo per essere presente. A dimostrarlo sono dei dolci regali che gli ha fatto il primogenito Leone: ecco di cosa si tratta.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez non stanno attraversando un periodo semplice: è ormai da settimane che sono in crisi ma, sebbene abbiano deciso di vivere separati, continuano ad avere dei contatti per il bene dei figli. In occasione del compleanno di Leone appena passato, ad esempio, si sono riuniti per regalargli una festa da sogno, anche se hanno evitato le classiche foto di famiglia e le Stories social divertenti. Il cantante, in particolare, prova a "consolarsi" con i successi lavorativi, ultimo tra tutti il lancio della nuova edizione di LOL (alla quale parteciperà anche come concorrente). Nelle ultime ore, inoltre, ha rivelato un dolcissimo regalo che ha ricevuto dal primogenito: ecco di cosa si tratta.

La dolce dedica di Leone

Sarà perché ha celebrato la Festa del papà con due giorni di ritardo vista la distanza o perché semplicemente i figli cominciano a sentire la sua mancanza nella quotidianità, ma la cosa certa è che Fedez solo nelle ultime ore ha rivelato un dolce regalo che gli ha fatto Leone. Forse per completare un lavoretto scolastico il bimbo si è servito di un cartoncino rosso per scrivere in un inglese perfetto: "Grazie per giocare a Spiderman e Sonic con me". La reazione del cantante? Si è letteralmente "sciolto" dall'emozione, commentando la dedica con queste parole: "Ti amo anche io vita mia", il tutto accompagnato dall'emoticon di un cuore.

La dolce dedica di Leone

Leone disegna se stesso e il papà

Le sorprese di Leone non sono finite qui: il bimbo si è ancora una volta divertito a mettere alla prova le sue doti da artista, disegnando se stesso e il papà mentre giocano alla Playstation.

Il disegno di Leone

Non ha tralasciato proprio nulla, ha provato a ritrarre anche i supereroi dei videogiochi che combattono tra loro, tanto che Fedez ha commentato con ironia: "Da notare il dettaglio Spiderman 2 con Spiderman 2099, Miles Morales e Venom. È proprio mio figlio". Insomma, papà e figlio potranno anche vivere "a distanza" per il momento ma si sentono più vicini che mai e l'amore che provano l'uno per l'altra fa letteralmente commuovere tutti i followers del rapper.

Il dettaglio nel disegno