Fedez, incidente di stile alla prima di LOL: il treno ritarda e il cambio d'abito è "alternativo" Ieri sera si è tenuta la prima di LOL a Roma e Fedez non poteva che essere tra i grandi protagonisti dell'evento. Sui social ha documentato un piccolo inconveniente con l'abito da red carpet: ecco cosa è accaduto in treno.

A cura di Valeria Paglionico

I Ferragnez non stanno affrontando un periodo sereno della loro vita: da diverse settimane vivono separati e si "dividono" i bambini in base agli impegni lavorativi. Certo, qualche giorno fa si sono rincontrati per partecipare insieme alla festa di compleanno del piccolo Leone, ma per il resto non sembrano trovare un punto d'incontro. Al di là dei problemi di coppia, entrambi trovano "consolazione" nella carriera e continuano a portare avanti diversi progetti professionali. Ieri, ad esempio, Fedez ha partecipato alla prima di LOL, il comic show di Prime Video arrivato alla sua quarta stagione: ecco cosa è accaduto prima dell'evento.

Chi ha firmato l'abito di Fedez alla prima di LOL

LOL: Chi ride è fuori 4 sarà disponibile su Prime Video a partire dal prossimo 1 aprile, data in cui verranno rilasciati i primi quattro episodi, mentre dall'8 aprile saranno disponibili gli ultimi due. La novità di questa edizione? Fedez sarà in gara ma sarà espulso alla prima risata e non avrà a disposizione il cartellino giallo di ammonizione. Non sorprende, dunque, che fosse lui l'ospite più atteso alla prima che si è tenuta ieri al The Space Cinema Moderno di Roma. Per l'occasione non ha rinunciato all'eleganza, si è affidato alla Maison Versace che ha realizzato per lui un completo nero su misura abbinato a una semplice camicia bianca.

Fedez in Versace

Il cambio d'abito in treno

Sebbene sul red carpet del photocall sia apparso impeccabile e chic in nero, Fedez ha rischiato l'incidente di stile poco prima di raggiungere la location dell'evento. Ha documentato tutto sui social, dove ha rivelato che è stato costretto a cambiarsi d'abito in modo "alternativo" perché il treno era in ritardo.

Fedez si cambia in treno

Non avendo il tempo di andare in albergo, ha cominciato a spogliarsi tra le poltrone della classe business, rimanendo in boxer di fronte i membri del suo staff. Nonostante l'iniziale momento di imbarazzo, alla fine tutto si è risolto per il meglio e si è poi lasciato immortalare a "operazione" terminata con indosso l'abito nero griffato.

Fedez dopo il cambio d'abito