Quanto costa la lampada a forma di Bambi di Vittoria Ferragni In cameretta di Vittoria Ferragni spicca un'adorabile lampada a forma di cerbiatto, che ha il compito di accompagnare la bimba nel mondo dei sogni.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni da diversi mesi ha smesso di mostrare i figli sui social, a differenza di quanto sempre fatto sin dalla loro nascita. Leone e Vittoria, però, sono ovviamente parte fondamentale della sua vita, soprattutto in questo momento, in cui il loro affetto si è rivelato fondamentale per superare il difficile momento di crisi personale. Giorno dopo giorno, sta ugualmente continuando a testimoniare sui social la sua vita di mamma con loro, una mamma orgogliosa e un po' più serena rispetto a un anno fa.

Chiara Ferragni in versione mamma

Leone e Vittoria sono sempre stati grandi protagonisti dei social dei genitori, sia di Fedez che di Chiara Ferragni. Uno dei primi segnali di crisi di coppia ormai insanabile è stato proprio il cambiamento nella gestione dell'immagine dei due minori. I bimbi a un certo punto sono letteralmente scomparsi: niente più foto con loro, niente più storie. Nella prima fase di crisi professionale dell'imprenditrice erano ancora molto presenti: l'influencer, anzi, per un lungo periodo ha condiviso solo post a tema familiare con i due bimbi, le sorelle, la famiglia. Poi i fan e i follower hanno notato la loro prolungata assenza, in un periodo in cui si parlava già di crisi coniugale acuta. E infatti Fedez e Chiara Ferragni sono arrivati alla separazione. L'accordo prevede, appunto, il consenso di entrambi per la pubblicazione di foto e video coi figli, con autorizzazione reciproca. Ecco perché Leone e Vittoria si vedono ormai pochissimo online. Ciò non vuol dire che non trascorrano tempo coi genitori, che comunque mostrano la loro vita di padre e madre senza riprendere i due bambini direttamente.

Quanto costa la lampada a forma di cerbiatto

Chiara Ferragni continua a tenere aggiornati fan e follower sulla sua quotidianità, che è quella di un'imprenditrice che sta cercando di risollevarsi, ma anche di una mamma. Nelle Stories ha mostrato un dettaglio della cameretta della piccola Vittoria, un angolino dedicato a peluches, pupazzetti, sullo sfondo c'è una cornice con un disegno. Ma più di tutto spicca la lampada a forma di cerbiatto: è l'iconico Bambi. La lampada costa 136 euro ed è il dettaglio perfetto per accompagnare dolcemente i più piccoli nel mondo dei sogni.