Vittoria leopardata, Leone col bomber camouflage: i baby Ferragnez in Lapponia sono adorabili I piccoli Leone e Vittoria sono volati in Lapponia con mamma Chiara Ferragni e si stanno godendo una vacanza da sogno tra neve e incontri con Babbo Natale. Come sono i loro look invernali? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni si sta preparando al Natale 2024, il primo che trascorrerà senza Fedez dopo la separazione di qualche mese fa. L'ultimo periodo per lei non è stato semplice ma, come lei stessa ha spiegato sui social, ha trovato la forza di reagire, tanto che ad oggi non può fare a meno di celebrare la libertà e la felicità ritrovate. Oltre ad aver già addobbato il salotto della sua casa milanese con maxi albero e due presepi, nelle ultime ore è anche volata in Lapponia con i figli e con le sorelle. Ha organizzato un magico viaggio nel vero villaggio di Babbo Natale, così da permettere ai piccoli Leone e Vittoria di vivere un'esperienza super speciale a pochi giorni dalle feste.

La vacanza natalizia dei baby Ferragnez

I veri protagonisti del viaggio in Lapponia della famiglia Ferragni sono i piccoli Leone e Vittoria che, insieme al cuginetto Edoardo, si stanno godendo la neve e le location a tema natalizio.

Chiara Ferragni con Leone e Vittoria in Lapponia

Sebbene avessero già scritto una letterina per Babbo Natale a Milano (quella di baby Vittoria era decisamente esilarante), lo hanno rifatto anche nelle ultime ore per l'incontro vero e proprio con Santa Claus, esperienza che per entrambi è stata super emozionante. Naturalmente nella loro vacanza non mancano i look invernali all'insegna del fashion. Se per la partenza erano apparsi adorabili tra stivali di pelliccia e maxi maglioni, ora stanno puntando tutto su dei completi da neve tecnici.

Vittoria e Leone con i cappelli da elfi

I look da neve di Leone e Vittoria

Per la giornata trascorsa al villaggio di Babbo Natale Chiara Ferragni ha sfoggiato un look da neve total white, mentre per i suoi figli ha preferito osare con l'originalità. Per Vittoria ha scelto un coordinato a stampa leopardata di Zara, un modello con bomber e salopette tecnica leopardata, mentre per Leone ha preferito una giacca a vento camouflage abbinata a dei pantaloni da neve in verde militare.

Salopette da neve di Zara

Entrambi hanno poi completato il tutto con un accessorio a tema: dei cappelli da elfo acquistati al villaggio di Babbo Natale, di quelli in lana lunghi a righe rosse e verdi. Certo, i due bimbi non vengono mai mostrati in viso (compre previsto dal contratto di separazione dei Ferragnez) ma è evidente che stiano crescendo e che stiano diventando giorno dopo giorno sempre più adorabili.