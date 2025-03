video suggerito

Leone Ferragni compie 7 anni: la festa di compleanno in un cielo di palloncini blu Oggi è il compleanno di Leone Ferragni: compie 7 anni. L’influencer ha organizzato per lui un party, per festeggiare in grande stile con la famiglia. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni, partita alla volta di Madrid per degli impegni di lavoro, è rientrata a Milano perché per nulla al mondo si sarebbe persa il compleanno del suo primogenito. Oggi, infatti, Leone Lucia Ferragni compie 7 anni. Per lui, l'imprenditrice ha organizzato un party, per celebrare il festeggiato in compagnia delle persone care.

Chiara Ferragni festeggia il figlio Leone

Chiara Ferragni stamattina ha dedicato un messaggio social al suo bambino, in cui ha ribadito quanto la maternità l'abbia arricchita e fatta diventare una persona migliore. "Hai dato senso e scopo alla mia vita" ha scritto emozionata". E ha ricordato quanto sua lui che la piccola Vittoria siano stati per lei un'ancora di salvezza, in questi mesi così duri: "Insieme alla tua sorellina, mi hai fatto superare ogni periodo difficile solo con un abbraccio, perché sapevo che voi sareste stati la mia certezza sempre". I due bimbi da diverso tempo non compaiono più sui social dell'influencer, a differenza di quando erano quotidianamente protagonisti di foto e video. Questo è dovuto al percorso di separazione in corso tra Chiara Ferragni e Fedez: ci deve essere comune accordo tra i genitori in merito all'esposizione dei minori e pare che il rapper abbia addirittura mandato delle diffide alla ex moglie, per tutelare i due bimbi e impedire che venga diffuso materiale online.

La festa di compleanno per Leone Ferragni

L'anno scorso il compleanno di Lucia Ferragni aveva palesato le tensioni in famiglia: Chiara Ferragni e Fedez erano apparsi distanti e questo aveva confermato quanto la crisi coniugale fosse insanabile. Avevano comunque partecipato entrambi alla festa di compleanno del bambino, proprio per fargli godere il grande giorno assieme alla mamma e al papà. Era stata una festa a tema Sonic, personaggio molto amato da Leone. Stavolta è stata la zia del festeggiato a diffondere sui social le primissime foto del pomeriggio di festa: una torta al cioccolato con le candeline, un tripudio di palloncini blu.