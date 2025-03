Chiara Ferragni, dove ha organizzato la festa di compleanno per il figlio Leone

video suggerito

Chiara Ferragni ha organizzato una festa di compleanno per pochi intimi, in occasione dei 7 anni del figlio Leone.

A cura di Giusy Dente

"Hai dato senso e scopo alla mia vita": con queste parole Chiara Ferragni ha voluto celebrare il compleanno del suo primogenito, che così tanta luce ha portato nella sua esistenza. Per lui è tornata da un viaggio di lavoro: era partita alla volta di Madrid, ma per nulla al mondo si sarebbe persa il grande giorno del suo primogenito. L'influencer ormai viaggia spesso oltre i confini nazionali, dove si concentrano parte dei suoi nuovi progetti professionali. Ma stavolta ha organizzato tutto in modo da rientrare in tempo per allestire tutto alla perfezione e regalare al festeggiato un party in famiglia.

La festa di compleanno di Leone

Che compleanno sarebbe senza una torta con le candeline? E infatti Leone, per i suoi 7 anni, ne ha avuta una enorme al cioccolato, con le candeline da spegnere esprimendo il desiderio: proprio come da tradizione. Stavolta il bimbo ha avuto una festa intima e raccolta, con le persone più strette. L'anno scorso i genitori avevano organizzato un party in grande stile, che però aveva palesato quanta tensione ci fosse tra i due, nel pieno della loro crisi coniugale. Era stata una festa a tema Sonic, il personaggio preferito del festeggiato.

Stavolta Leone ha avuto attorno a sé le persone più care e a differenza del 2024, non c'erano sia la mamma che il papà presenti. I due sono ormai definitivamente separati e sono pronti a finalizzare il divorzio. Proprio per questo, entrambi hanno notevolmente ridotto l'esposizione dei due minori sui rispettivi social, su cui ci sarebbe un disaccordo: una battaglia a colpi di diffide. Chiara Ferragni, non a caso, non ha condiviso foto del figlio nel suo giorno di festa, limitandosi a mostrare l'allestimento della location scelta per il party. Si è svolto nel suo ufficio, appositamente addobbato con un cielo di palloncini azzurri. Il bimbo ha ovviamente ricevuto tanti regali: una giornata di festa con le persone care tutta da custodire tra i ricordi più belli.