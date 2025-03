La sorpresa di Chiara Ferragni per i 4 anni di Vittoria: la casa piena di palloncini rosa

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Leone e Vittoria, i figli di Chiara Ferragni e Fedez, festeggiano il compleanno nello stesso mese, a marzo: il primogenito il 19 e la sua sorellina il 23. Oggi è quindi il grande giorno della piccola di casa, che compie quattro anni. L'influencer non si è certo dimenticata di fare una sorpresa speciale alla bimba.

Il compleanno di Vittoria

Chiara Ferragni ha organizzato un'unica festa in grande stile, per celebrare entrambi i bimbi con amici e parenti: allestimento a tema Sonic, piscina di palline, torta personalizzata a più piani. Sia Leone che Vittoria, però, hanno avuto anche il loro momento da protagonisti assoluti, come è giusto che sia. In occasione del compleanno di Leone, l'imprenditrice ha organizzato nel suo ufficio un piccolo party in famiglia. C'era l'immancabile torta e tanti palloncini azzurri.

Anche la piccola Vittoria ha avuto una sorpresa tutta sua. Chiara Ferragni le ha fatto trovare nel soggiorno di casa un cielo di palloncini rosa. Le ha anche dedicato un dolce post su Instagram, ricondividendo uno scatto del parto, un momento indelebile:

La mia piccola peste oggi compie 4 anni. Dopo aver avuto Leo ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti e invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba. Ti amo verso l’infinito ed oltre e spero di renderti fiera ogni giorno, la tua piccola mamma.

Nessuna foto della festeggiata. Ormai l'influencer non condivide più foto dei suoi figli e come lei neppure Fedez. La motivazione sta proprio nel rapporto tra i due, ormai separati e convinti di voler proseguire verso il divorzio. In questi casi ci deve essere comune accordo tra i genitori in merito all'esposizione dei minori, un accordo che a quanto pare non c'è. Pare anzi che al riguardo ci siano state delle diffide da parte del rapper, per tutelare l'immagine dei figli ed evitarne l'esposizione online.