Vittoria Lucia Ferragni compie 4 anni, le dolci dediche di Chiara Ferragni e Fedez alla figlia che ha "sconvolto tutto" Chiara Ferragni e Fedez hanno celebrato sui social il quarto compleanno della figlia Vittoria. Nonostante le dediche, tuttavia, hanno tenuto fede alla decisione di non pubblicare foto della bambina e del fratellino Leone sui social.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Ferragni e Fedez hanno celebrato il quarto compleanno della figlia Vittoria con dei post pubblicati su Instagram. Per l'occasione, la casa dell'imprenditrice è stata addobbata con palloncini rosa. La bambina, dunque, trascorrerà parte della sua festa a casa con la madre. Anche nel giorno del compleanno della piccola, Chiara Ferragni e Fedez hanno rispettato la decisione di non pubblicare sue foto.

La dedica di Chiara Ferragni per il compleanno di Vittoria

La casa di Chiara Ferragni addobbata con palloncini rosa per il compleanno della figlia Vittoria

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae nel giorno del parto. L'imprenditrice ha così celebrato questa data importante. Oggi, domenica 23 marzo, la figlia Vittoria compie 4 anni. Lo scatto è stato accompagnato da una dolcissima dedica:

La mia piccola peste oggi compie 4 anni. Dopo aver avuto Leo ho sempre avuto la sensazione che sarei stata mamma solo di maschietti e invece poi sei arrivata tu a sconvolgere tutto e a farmi provare l’emozione di crescere una bimba. Ti amo verso l’infinito e oltre e spero di renderti fiera ogni giorno, la tua piccola mamma.

Chiara Ferragni, poi, ha pubblicato nelle storie la foto della casa addobbata con palloncini rosa. Nei giorni scorsi, era arrivata la dedica per Leone in occasione del suo settimo compleanno.

Fedez e la canzone dedicata a Vittoria

Proprio come aveva fatto nel giorno del compleanno di Leone, anche oggi che Vittoria festeggia 4 anni, Fedez ha pubblicato uno stralcio della canzone che ha scritto per lei. In particolare, ha condiviso il verso:

Poi ci nascondiamo in una stanza con il cielo fatto del colore dei tuoi occhi che non merito.

Come dicevamo, anche Fedez non ha pubblicato foto della figlia sui social. Dopo l'eccessiva esposizione dei bambini nei primi anni, la decisione di proteggerli anche per evitare che siano strumentalizzati nelle polemiche che investono regolarmente i loro genitori.