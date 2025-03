video suggerito

Chiara Ferragni, la dolce dedica a Leone per i suoi 7 anni: "Hai dato senso e scopo alla mia vita" Oggi il piccolo Leone Lucia Ferragni compie 7 anni e mamma Chiara Ferragni è tornata da Madrid per festeggiare. Sui social gli ha inoltre dedicato delle dolcissime parole: ecco quali.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ritrovato la serenità dopo uno dei momenti più difficili della sua vita. Nell'ultimo anno ha dovuto affrontare lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, due cose che hanno rivoluzionato in modo irreversibile la sua quotidianità. Sebbene non sia stato semplice lasciarsi tutto alle spalle, oggi può dire con orgoglio di essere stata una guerriera. Chi è che l'ha aiutata con il suo amore incondizionato a superare ogni difficoltà? I figli Leone e Vittoria. Non sorprende, dunque, che oggi, in occasione del compleanno del primogenito, abbia annullato ogni evento lavorativo per festeggiare, servendosi poi dei social per fargli una dedica davvero speciale.

La dedica di Chiara Ferragni a Leone

Oggi, 19 marzo 2025, Leone Lucia Ferragni compie 7 anni e mamma Chiara ha usato il profilo social per fargli una dedica dolcissima. Accanto a una foto dei suoi primi momenti di vita dopo il parto ha scritto: "A te che mi hai reso mamma e hai dato senso a scopo ad ogni giorno della mia vita. A te che quando ti ho visto per la prima volta in sala parto non sono riuscita a smettere di piangere perchè sei stato l’emozione più forte mai provata. A te che, insieme alla tua sorellina, mi hai fatto superare ogni periodo difficile solo con un abbraccio, perchè sapevo che voi sareste stati la mia certezza sempre. A te che sei tutto quello che ho sempre sognato, il mio bambino magico. Oggi compi 7 anni e io non potrei essere più fiera di te. Ti auguro una vita piena d’amore e di libertà. Ti amo più di ieri e meno di domani, di un amore che solo una mamma può capire".

Chiara Ferragni torna a Milano per il compleanno di Leone

Come festeggerà i suoi 7 anni il piccolo Leone? Al momento non si sa ancora nulla ma la cosa certa è che mamma Chiara non ci ha pensato su due volte a tornare in città per trascorrere la giornata al suo fianco. Ieri era volata a Madrid per un impegno lavorativo ma stamattina all'alba è ripartita alla volta di Milano, immortalandosi sulla via del ritorno al motto di "Back in Milan to celebrate my baby". Papà Fedez, invece, ha voluto rendere omaggio al figlio condividendo sui social il brano che qualche anno fa aveva scritto proprio per lui, Prima di ogni cosa. I due genitori si rincontreranno per la felicità del primogenito?

