Il compleanno di Leone e Vittoria Ferragni: festeggiano con torta di Sonic e piscina di palline Leone e Vittoria Lucia Ferragni festeggiano il compleanno a pochi giorni di distanza e mamma Chiara ha voluto celebrarli con un party "di coppia": ecco tutti i dettagli della serata a tema Sonic.

A cura di Valeria Paglionico

Leone e Vittoria Lucia Ferragni hanno vissuto una serata davvero speciale ieri: complice il fatto che sono nati il 19 e il 23 marzo (a distanza di 3 anni l'uno dall'altra), festeggiano sempre il compleanno insieme. Si tratta di una tradizione di famiglia che va avanti fin da quando sono piccoli e anche in questo 2025, nonostante la recente separazione dei genitori, hanno ricevuto in regalo un maxi party "di coppia". Certo, il primogenito era già stato celebrato con una mini festa nell'ufficio di Chiara Ferragni ma di sicuro anche baby V. avrà lo stesso "trattamento" nel giorno della sua nascita, ovvero dopodomani. Com'è stato il party brother&sister? Ecco tutti i dettagli della serata.

La festa per Leone e Vittoria organizzata da Chiara Ferragni

Dopo la dolcissima dedica social condivisa nel giorno del settimo compleanno di Leone, Chiara Ferragni ha organizzato un maxi party "di coppia" per lui e Vittoria. Certo, ha continuato a non mostrarli su Instagram come pattuito con l'ex marito Fedez ma, a giudicare dal suo viso orgoglioso e raggiante, non potrebbe essere più felice di vederli crescere e dei traguardi che raggiungono giorno dopo giorno. Tra gli invitati c'erano diverse persone particolarmente care all'imprenditrice, dalla sorella Valentina all'amica del cuore Veronica Ferraro. Nessuna traccia, però, del papà dei due bimbi: al momento non si sa se fosse presente al party o se abbia preferito disertarlo, rimandando dunque i festeggiamenti in compagnia dei piccoli.

La torta a tema Sonic

Il party a tema Sonic

Com'è stata la festa di Leone e Vittoria? Il tema era Sonic ma la cosa particolare è che tutto è stato declinato in azzurro e rosa per celebrare entrambi i fratellini.

La piscina di palline

Al di là dei palloncini, dei festoni e delle decorazioni ispirate al noto personaggio dei videogiochi, c'era anche una enorme torta coordinata, un dolce a più piani con le scritte "Leone 7" e "Vittoria 4" sul davanti e sopra due pupazzetti in pasta di zucchero a forma di Sonic ed Amy Rose. La vera attrazione della serata? La piscina di palline, dove probabilmente hanno giocato tutti i bambini invitati. Chiara e la sorella Valentina, però, non hanno resistito alla tentazione di tuffarsi e al termine del party si sono lasciate immortalare stese nella piscinetta.

La torta di compleanno di Leone e Vittoria