I figli di Fedez e Chiara Ferragni sempre più invisibili: la pagina fan diventa un memoriale e i fan protestano Una delle pagine più seguite dedicate a Leone e Vittoria ha annunciato che trasformerà il profilo in un memoriale, data l’assenza di foto e video nuovi sui bambini. Scontro tra gli utenti: c’è chi protesta perché sostiene di sentire la mancanza dei figli dei Ferragnez e chi ritiene questa attenzione eccessiva, macabra e morbosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Fedez e Chiara Ferragni, dopo la fine del loro matrimonio, hanno smesso di esporre i figli Vittoria e Leone sui social. Il cantante, secondo quanto ha raccontato, avrebbe chiesto alla ex moglie di evitare di diffondere foto e video dei bambini – che oggi hanno 6 e 3 anni – per proteggerli. Le numerose pagine Instagram dedicate ai piccoli dei Ferragnez si sono ritrovate improvvisamente senza materiale da pubblicare. Così, uno degli account più seguiti dedicati a Leone e Vittoria ha comunicato l'intenzione di trasformare la pagina in una sorta di memoriale, un profilo celebrativo. L'annuncio ha reso evidente come alcuni utenti sui social abbiano sviluppato negli anni una vera e propria ossessione per Leone e Vittoria.

Le pagine dedicate ai figli dei Ferragnez diventano memoriali

L'annuncio della pagina Instagram Leone & Vittoria Lucia Ferragni

Tra le tante pagine dedicate a Leone e Vittoria, una delle più seguite su Instagram è quella chiamata "Leone & Vittoria Lucia Ferragni". Conta 78.400 follower e 3231 post. Nei giorni scorsi, l'utente che gestisce il profilo ha annunciato la decisione di trasformare la pagina in un memoriale, dato che non sono disponibili nuovi contenuti sui bambini:

I loro genitori pubblicano raramente foto adesso, quindi questo profilo potrebbe diventare un memoriale. Se dovessero esserci aggiornamenti, li pubblicherò.

Come rimarcato su Instagram da Selvaggia Lucarelli, ciò che sorprende è la reazione degli utenti. Una signora ha commentato contrita:

Scrivo con molta tristezza. Non vedere i bambini che erano gioia, sincerità, bellezza, genuinità è semplicemente triste. Ricordo ancora la bellissima scena quando papà Fedez li portò in bici e loro erano felici. Mi manca la Vitto tantissimo così come Leo.

E ancora: "Leo e Vitto ci mancano tantissimo", "Ci manca assistere alle loro interazioni", "I piccoli sono fantastici, vorremmo sapere come stanno". Nelle ultime ore, sotto al post proliferano anche i commenti di chi evidenzia quanto sia sbagliata questa attenzione morbosa nei confronti di due bambini. L'idea del memoriale è stata ritenuta da molti eccessiva e macabra, dato che questa modalità si applica spesso ai profili di persone morte.

Perché Fedez e Chiara Ferragni non espongono più Leone e Vittoria

Fedez ha spiegato perché lui e Chiara Ferragni hanno deciso di non esporre più Leone e Vittoria sui social. In un'intervista rilasciata alla trasmissione Belve di Francesca Fagnani ha chiarito:

Ho chiesto io a Chiara di evitare di pubblicare i bambini in questo momento. Posso dire che i miei figli non sono parte della narrazione del mio Instagram. In passato lo sono stati ma nel frattempo alcune cose sono cambiate. Inizialmente c’era un clima sereno, raccontavamo un viaggio bello. Oggi quel viaggio ha preso una direzione diversa e mi sono sentito di non farlo. Sto tutelando i miei figli anche da me stesso. Metti caso che mi girano i cog***ni e faccio una cosa sbagliata, intendo tutelare i miei figli. È ovvio che in un momento in cui c’è un’attenzione così morbosa rispetto ai messaggi subliminali che possiamo lanciare, non posso permettere che quello che pubblico sia interpretato male se di mezzo ci sono i miei figli.