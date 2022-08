Santiago, il cambio look è “casalingo”: il barbiere gli taglia i capelli nel giardino di casa Santiago, il primo figlio di Stefano De Martino e Belén Rodriguez, ha cambiato look ma la cosa particolare è che lo ha fatto tra le mura di casa. I genitori hanno chiamato il barbiere a domicilio e ora il bimbo sfoggia un inedito taglio fresco e sbarazzino.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez e Stefano De Martino sono la coppia più chiacchierata del momento: dopo continui tira e molla che hanno portato l'argentina ad allontanarsi a lungo dal conduttore, tanto da avere una seconda figlia da Antonino Spinalbese, oggi i due sono tornati insieme. Era ormai da mesi che si parlava di loro ma solo all'inizio dell'estate hanno confermato le voci mostrandosi fianco a fianco sui social durante una romantica vacanza in barca. Hanno passato le vacanze insieme con la famiglia al completo e ora sono rientrati a Napoli, per la precisione nella enorme villa a Posillipo di Stefano. Nelle ultime ore ad attirare le attenzioni dei media non sono state le due star, quando piuttosto il loro primogenito, il piccolo Santiago, che ha pensato bene di cambiare look.

Il parrucchiere "a domicilio" per il piccolo Santiago

Complice il fatto che la villa posillipina di Stefano vanta degli enormi spazi all'aperto, nelle ultime il giardino è stato trasformato in un vero e proprio "salone di bellezza". Santiago aveva bisogno di cambiare look e i genitori hanno pensato bene di chiamare il barbiere a domicilio. Hanno affidato la chioma del figlio a Enzo Genny Testa, i due fratelli napoletani leader nel settore dell'hairstyle, allestendo la postazione con la poltrona e le forbici al centro del grandissimo prato verde dell'abitazione. Il bimbo non ha esitato a lasciarsi immortalare sorridente e soddisfatto "tra le grinfie" del parrucchiere con indosso la mantellina logata, così da evitare di ritrovarsi con i vestiti ricoperti di capelli.

Santiago De Martino si fa tagliare i capelli in giardino

Il nuovo taglio di capelli di Santiago

Qual è stato il risultato finale? A mostrarlo sono stati I Testa sulla loro pagina Instagram ufficiale, dove hanno condiviso un primo piano di Santiago con la nuova acconciatura fresca e sbarazzina. Il figlio di Stefano e Belén ha detto addio al caschetto con la fila centrale che era diventato ormai un po' troppo lungo, ora sfoggia un taglio graduato associato caratterizzato da un ciuffo laterale sfilzato e da una chioma super scalata sui lati. Insomma, la dolce famiglia si sta godendo al massimo il relax casalingo, tanto da non essere uscita neppure per il cambio look del primogenito. Il barbiere "a domicilio" è stato però super efficiente e ha reso Santiago felice e soddisfatto.