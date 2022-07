Stefano e Belén vacanza romantica in barca: quanto costa il gozzo chiamato Santiago Stefano De Martino e Belén Rodríguez sono partiti insieme per una vacanza in barca all’insegna del romanticismo. Niente hotel di lusso o resort esclusivi per la coppia ma un elegante yacht chiamato con il nome del figlio Santiago.

A cura di Clara Salzano

Stefano De Martino e Belen Rodriguez in vacanza in barca

Stefano De Martino e Belen Rodriguez stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza assieme su una barca chiamata col nome del figlio, Santiago. L'imbarcazione è un elegante gozzo probabilmente di proprietà di Stefano De Martino, che sta girando per le Isole Pontine. Dal romantico tramonto a Palmarola al bacio tra i due, scopriamo alcuni dettagli e quanto costa lo yacht Santiago.

Il bacio tra Stefano De Martino e Belén Rodríguez in barca

Stefano De Martino e Belén Rodríguez sono partiti insieme per una vacanza in barca all'insegna del romanticismo. Niente hotel di lusso o resort esclusivi per la coppia ma un elegante yacht chiamato con il nome del figlio Santiago. Dettagli in legno, cuscini di pelle chiara e ampio spazio interno caratterizzano l'imbarcazione di Stefano De Martino.

Belén Rodríguez sulla barca di Stefano De Martino

La barca di Stefano De Martino è un gozzo Positano Open 38 che è la più grande delle imbarcazioni dei cantieri navali Nautica Esposito. L'elegante gozzo misura 11,50 metri e può portare fino sedici persone con sei posti letto.

Il gozzo Positano Open 38

Per il loro giro romantico la coppia ha scelto le Isole Pontine fermandosi per il tramonto a Palmarola che è la più selvaggia dell'arcipelago.

Stefano De Martino e Belén Rodríguez in barca al tramonto

Il gozzo Positano Open 38 dove stanno trascorrendo le vacanze Stefano e Belén presenta ampi spazi sia interni che esterni offrendo il massimo della comodità e della stabilità in mare. Si accede alla barca tramite una comoda e larga plancia che conduce ad un salotto esterno con grandi divani di pelle.

La cabina armatoriale sul gozzo Santiago

La barca chiamata Santiago presenta a bordo un'ampia cabina armatoriale, una cabina ospiti doppia e altri due posti letto posizionati sotto la plancia. La barca è inoltre dotata all'interno anche di un comodo bagno full optional e di un angolo cottura.

La barca di Stefano De Martino chiamata SantiagoIl gozzo è una tipica imbarcazione sorrentina di legno che nel caso di Santiago è stata ammodernata con una serie di dettagli di lusso sia all'interno che all'esterno. Una barca come quella di Stefano ha un costo a partire da 250.000 euro che può variare in base agli optional aggiunti.