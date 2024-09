video suggerito

Belén Rodriguez senza trucco: la conduttrice si prepara al ritorno tv con un look al naturale Belén Rodriguez inizia il primo giorno di registrazioni. La showgirl tornerà a condurre due programmi sul Nove e su Real Time: per prepararsi al set opta per un look naturale senza make up. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Belén Rodriguez

Belén Rodriguez è pronta a tornare in tv. La showgirl ha trascorso un'estate in famiglia: ha fatto da damigella d'onore al matrimonio della sorella Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e poi ha trascorso tantissimi momenti con i figli Luna Marì e Santiago e con il nuovo compagno Angelo Galvano. Qualche settimana fa, però, la conduttrice è tornata sul set, per prepararsi agli impegni di settembre. Quest'anno, infatti, Rodriguez condurrà due programmi televisivi, uno sul Nove e l'altro su Real Time, canali della piattaforma Discovery. I due show, "Only Fun – Comico Show" (sul Nove) e "Amore Alla Prova – La crisi del settimo anno" (su Real Time) segnano il ritorno televisivo di Rodriguez dopo la conduzione "Le Iene" e "Tu sì que vales". Per le registrazioni tv, Belén Rodriguez punta su un look tutto al naturale.

Il look no make up di Belén Rodriguez

Con l'inizio di settembre, Belén Rodriguez torna sul set, come annuncia lei stessa sul suo profilo Instagram: in una storia condivisa sui social scatta una foto con la scrive "torniamo alla tv". In un'altra storia postata sui social, Belén Rodriguez racconta la giornata che prevede la registrazione di uno dei programmi che la vedono impegnata questo autunno. Per dirigersi sul set, il look è super casual con una t-shirt arancione con la scritta "Divine".

Belen Rodriguez si prepara a registrare

Niente make up per la conduttrice, che si prepara a registrare con un look naturale, l'ideale per essere poi truccata una volta sul set. Soltanto un velo di immancabile lip gloss illumina il volto di Belén Rodriguez. Un ritorno in tv e sul set che, nelle ultime ore, era stato documentato, nei limiti del possibile da Rodriguez con un alcuni scatti che riprendevano il glam e il suo look, attirando la curiosità dei suoi followers che non vedono l'ora di tornare in tv.

Leggi anche Belén Rodriguez e Luna Marì con gli occhiali maxi: mamma e figlia sono identiche

Belén Rodriguez sul set