Belén Rodriguez, il look back to work è con gli accessori di lusso da 3mila euro Belén Rodriguez sembra essere tornata a lavoro e per l’occasione non ha rinunciato al lusso: ecco quanto costano gli accessori griffati che ha scelto per completare il look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez ha centellinato i post social dall'inizio dell'estate a oggi e, fatta eccezione per alcuni scatti realizzati all'isola di Albarella e dei selfie in costume in location top secret, ha preferito mantenere un certo riserbo sulle vacanze. Nonostante ciò, è finita lo stesso al centro del gossip, visto che i media hanno insinuato una presunta crisi col fidanzato Angelo Edoardo Galvano a causa dell'amore mai finito per Stefano De Martino. Che si tratti di verità o di un semplice pettegolezzo, non importa, l'unica cosa certa è che per lei si avvicina un momento importante, quello del ritorno in tv con un programma tutto suo. Nelle ultime ore pare che abbia ricominciato a lavorare e lo ha fatto con un outfit all'insegna del glamour: ecco tutti i dettagli.

Il look post-vacanziero di Belén

Per Belén Rodriguez le vacanze sembrano essere temporaneamente terminate. Ieri pomeriggio si è immortalata in quella che sembra essere l'ascensore della sua casa milanese, probabilmente pochi minuti prima di tornare a lavoro negli studi di Real Time (che nei prossimi mesi la vedranno grande protagonista). Per l'occasione ha curato il suo look nei minimi dettagli, mixando glamour e stile vacanziero in modo impeccabile. Ha infatti abbinato un top total black con lo scollo all'americana a una minigonna decorata con dei micro schizzi bianchi all-over, anche se a fare la differenza sono stati gli accessori di lusso.

Il look back to work di Belén

Belén e la passione per gli accessori griffati

Belén ha completato l'outfit black&white con un paio di scarpe iconiche, i mocassini di Gucci con la punta quadrata, la doppia G metallica sulla fibbia e una serie di perle bianche "incastonate" sul tacco largo. Si tratta di un modello vintage attualmente disponibile solo sugli e-commerce di moda di seconda mano e il loro prezzo supera i 600 euro.

Gli accessori di lusso di Belén Rodriguez

Per quanto riguarda la borsa, invece, ha fatto un primo piano sulla Pochette Métis di Louis Vuitton: è realizzata in pelle Monogram Empreinte con l'emblematico motivo impresso, fa parte della Capsule Collection Nautical e sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 2.300 euro. Insomma, per il "back to work" la conduttrice non ha badato a spese, apparendo super sofisticata in versione griffata.

Borsa Louis Vuitton