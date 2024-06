video suggerito

Vacanze in barca per Belén Rodriguez: dà il via all’estate prendendo il sole in topless Belén Rodriguez si è concessa una piccola pausa dalla normale routine quotidiana. Ha lasciato Milano e ora si sta godendo una vacanza in barca tra tintarella in topless e bikini colorati. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Per Belén Rodriguez le vacanze estive sono già cominciate da diverse settimane: dopo aver trascorso qualche giorno in Andalusia con la sorella Cecilia per il suo addio al nubilato, ora si è concessa un viaggio "marino" fatto di gite in barca e tintarella. In molti credono che si trovi in compagnia della presunta nuova fiamma Angelo Edoardo Galvani ma al momento preferisce mantenere il totale riserbo sulla questione, continuando a posare in solitaria nelle foto e nei video social che posta regolarmente. Dopo essersi lasciata immortalare in micro bikini sullo sfondo di un panorama naturale, nelle ultime ore ha letteralmente infiammato i social mostrandosi mentre prende il sole in topless.

Il look balneare di Belén Rodriguez

Belén Rodriguez ha lasciato da qualche giorno Milano per recarsi in una meta top secret. La cosa certa, però, è che questa mattina si è dedicata all'abbronzatura e lo ha fatto in topless, lasciandosi fotografare stesa sul lettino super rilassata mentre prende il sole. Non ha potuto fare a meno di condividere lo scatto iper sensuale sui social, anche se si è "auto-censurata" inserendo l'emoticon di una stellina sul seno.

Belén in topless

Subito dopo si è poi mostrata sulla prua di una barca nel mezzo del mare con un nuovo bikini, un modello con slip multicolor e un micro top viola usato al posto del reggiseno. Viso struccato, capelli messy legati in una coda e sorriso stampato sulle labbra: la conduttrice si sta davvero godendo il totale relax della vacanza di coppia.

Belén col costume Me Fui

Belén Rodriguez, le foto in topless

Non è la prima volta che Belén Rodriguez provoca i fan con degli scatti dall'effetto vedo non vedo, lo aveva già fatto qualche giorno fa con dei selfie allo specchio iper sensuali. La conduttrice si era mostrata completamente nuda di profilo in quella che sembra una casa vacanze.

Belén Rodriguez

Braccio che copre il seno, silhouette in evidenza e qualche raggio di sole che le accarezza la schiena: la conduttrice ha messo in risalto la bellezza e la sensualità che da sempre la contraddistinguono. Insomma, a quanto pare stare lontana dalla normale routine quotidiana fa benissimo a Belén, che non è mai stata più raggiante di così.