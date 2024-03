Belén Rodriguez “stellare” sulla neve: il look da sci è griffato e vale oltre 3mila euro Belén Rodriguez ha organizzato un weekend sulla neve con gli amici. Sebbene non sia molto brava a sciare, ci ha provato lo stesso, approfittandone per sfoggiare un look da montagna “stellare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche giorno a questa parte si parla molto di Belén Rodriguez e delle sue presunte scelte sentimentali: archiviata la storia con Elio Lorenzoni, l'uomo che negli scorsi mesi l'aveva aiutata a superare il periodo difficile seguito alla rottura con Stefano De Martino, ora sembrerebbe essere vicina a Bruno Cerella, il giocatore di basket con cui di recente è stata paparazzata a Milano. Come ha commentato il gossip? Dopo aver condiviso una Stories in cui diceva di essere "fidanzata" solo col figlio Santiago, ha preferito allontanarsi dalla normale routine quotidiana organizzando un weekend sulla neve con gli amici: ecco cosa ha indossato per godersi con stile la fuga in montagna.

Chi ha firmato il look da sci di Belén

Belén Rodriguez non rinuncia mai al glamour e alle griffe, neppure in montagna. Per dare il via alla sua vacanza sulla neve ha puntato sul rosso fuoco con un adorabile completo tecnico firmato Moncler.

Belén in Moncler

Ha indossato una tuta dell'esclusiva collezione Genius, un modello scamicato che si abbottona sotto al seno con una zip nera a contrasto, il suo prezzo? Sugli e-commerce di moda viene venduta a oltre mille dollari (ovvero circa 926 euro). A rendere il look da sci decisamente "stellare" è stato il bomber a fondo roso decorato all-over con lune e stelline bianche e blu. Anche in questo caso il capo è della linea Moncler Genius, ha cappuccio e cintura coordinata che segna il punto vita e costa oltre 2.300 dollari (pari a circa 2.200 euro).

Bomber Moncler Genius

L'ironia di Belén Rodriguez sulla neve

Sebbene sui social sia apparsa sorridente e rilassata, la vacanza sulla neve non sembra essere tra le esperienze preferite di Belén Rodriguez. Il motivo? Sembra non essere tanto ferrata con gli sci. Sui social ha commentato tutto con estrema ironia, immortalandosi nel bel mezzo di un meraviglioso paesaggio innevato al motto di "Seconda volta sugli sci direi tutta un programma".

Belén sulla neve

Poco dopo, poi, si è lasciata riprendere mentre provava a sciare, non avendo paura di mostrarsi decisamente impacciata. Nella didascalia ha poi scritto: "Disagio totale, voglio andare a casa", aggiungendo l'hashtag #UnaSudamericanaSullaNeve. Insomma, a quanto pare Belén non è proprio fatta per la montagna, preferisce il caldo e il mare della sua amata Argentina.

Belén Rodriguez prova a sciare