video suggerito

Emma Marrone “indossa” le fragole: il look alla frutta è griffato e vale quasi 4mila euro Quale migliore occasione della primavera per seguire il trend degli abiti alla frutta? È proprio quanto ha fatto Emma Marrone, che ha pensato bene di declinare la mania in una versione iper griffata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono passati più di 10 anni da quando Emma Marrone ha vinto Amici di Maria De Filippi ma, nonostante ciò, continua a essere una delle cantanti più amate e seguite del nostro paese. Complice il recente successo sanremese raggiunto col brano Apnea, da qualche tempo a questa parte appare spesso in tv e sui palcoscenici più ambiti, non perdendo occasione per mettere in mostra il suo incredibile talento. Dopo essersi aperta sui problemi di salute che ha avuto negli ultimi anni, ora è tornata a servirsi dei social semplicemente per rivelare uno dei suoi iconici look fashion. Quale migliore occasione della primavera per seguire il trend degli abiti alla frutta?

Chi ha firmato l'abito con le fragole di Emma Marrone

Dopo Diletta Leotta ed Elisabetta Gregoraci, ora anche Emma Marrone ha seguito il trend più originale e colorato della primavera, quello dei look alla frutta. Complice l'intervento dello stylist di fiducia Lorenzo Posocco, ha però pensato bene di declinarlo in versione griffata.

Emma Marrone in Burberry

Negli scatti che ha pubblicato di recente sui social accanto all'ironica didascalia "Ah si… l’Impero Romano", ha indossato un lungo abito in cotone e seta di Burberry, un modello con la gonna asimmetrica, le maniche lunghe e un maxi cut-out dietro la schiena, la cui particolarità sta nel fatto che è decorato all-over con un disegno artistico con fragole in jacquard sui toni del blu. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 2.290 euro.

Leggi anche Elisabetta Gregoraci con felpa corsetto e sandali bassi: il look nero e rosa vale quasi 4mila euro

Abito Burberry

Emma Marrone indossa gli accessori griffati

A completare gli outfit "alla frutta" di Emma Marrone non sono mancati degli ulteriori dettagli glamour, naturalmente tutti griffati. Ha abbinato l'abito con le fragole a un paio di occhiali da sole a mascherina e con le lenti chiare di Tom Ford (prezzo 320 euro) e a degli stivali in pelle nera di Off-White, per la precisione quelli con l'iconico tacco a molla che sul sito ufficiale del brand costano 1.250 euro.

Stivali Off-White

Capelli legati in una coda di cavallo tiratissima, manicure bianco latte e pose plastiche in pieno stile diva: la cantante ama la moda di lusso e non perde occasione per dimostrarlo. In quanti prenderanno ispirazione dal suo look con le fragole per la primavera?