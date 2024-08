video suggerito

Vacanze finite per Emma Marrone: saluta il Salento con i maxi orecchini di corallo Le vacanze per Emma Marrone sono terminate ma sui social ha voluto celebrare il prezioso tempo trascorso in famiglia. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look di fine estate di tendenza? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Per Emma Marrone l'ultimo anno è stato ricco di grandi successi: dopo aver lanciato l'album Souvenir e aver partecipato al Festival di Sanremo con Apnea, ha cominciato a scalare le classifiche italiane, diventando una delle artiste più richieste del nostro paese. Non sorprende, dunque, che abbia trascorso l'estate 2024 in tour, spopolando con dei look rock fatti di corsetti, cuissardes e occhiali da sole scuri. Nelle ultime settimane, però, si è concessa una breve pausa e ha colto l'occasione per tornare in Salento dalla famiglia. Ora, al motto di "Estate: Ho visto cose in cielo e sui muri. Ho abbracciato forte la mia mamma tutte le notti nello stesso letto. Ora posso tornare. Ora voglio tornare", è pronta per ricominciare a lavorare: ecco l'outfit di fine estate che ha mostrato sui social.

Il look di fine estate di Emma Marrone

Emma Marrone si è goduta qualche settimana di vacanza in famiglia ma ora, piena di affetto e di bellezza, è pronta per tornare a lavoro con la grinta che da sempre la contraddistingue. Sui social ha però voluto salutare l'estate con un look che di sicuro farà tendenza in questi ultimi giorni di ferie. Si è immortalata in primo piano con la pelle abbronzatissima e indosso un semplice top di seta nera con le spalline sottili, completando il tutto con un paio di occhiali da sole a mascherina, un vero e proprio must di stagione. A fare la differenza sono stati gli orecchini dal mood vacanziero: dei pendenti maxi che sembrano essere artigianali, decorati con coralli rosso fuoco e stelle marine total gold.

Collana Tiffany&Co.

Emma Marrone con la collana di lusso

A completare il look di fine estate di Emma Marrone non poteva mancare un tocco di lusso, visto che da sempre è appassionata di griffe. Nel primo piano condiviso sui social per celebrare la bellezza delle vacanze in famiglia ha infatti sfoggiato una collana a catena in oro giallo 18k, per la precisione l'iconico modello a maglie "industriali" della collezione HardWear by Tiffany&Co. Il collier sembra essere il suo preferito, basti pensare che non ci aveva rinunciato neppure per una giornata trascorsa in barca tra tuffi e tintarella. Qual è il prezzo del prezioso? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 20.200 euro. Ora che è pronta per tornare a lavoro la cantante ricomincerà a puntare tutto su dei look super originali?