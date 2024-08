video suggerito

Perché Emma Marrone quando è in concerto ha sempre gli occhiali da sole Dal palco di Baia Domizia dove era in concerto, Emma Marrone ha spiegato perché sul palco non toglie mai gli occhiali da sole scuri. La risposta è memorabile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emma Marrone

Prosegue senza sosta il tour di Emma Marrone, che sta vivendo la sua estate all'insegna della musica, circondata dall'affetto dei fan. Quando è sul palco la cantante dà il meglio di sé, perché è il luogo in cui più di tutti riesce ad esprimersi con grinta e passionalità, regalando al pubblico grandi emozioni con le sue canzoni. E tra un brano e l'altro, riesce anche a intrattenere, con una battuta o uno spunto di riflessione un po' più serio. Nella tappa di Baia Domizia ha anche svelato un suo piccolo segreto.

Il segreto di Emma Marrone

Sul palco Emma Marrone ama sfoggiare i suoi look audaci e rock, outfit che a volte l'hanno anche messa al centro di critiche. Da persona estremamente consapevole di sé e poco incline a tenere a freno la lingua, non si è mai tirata indietro quando si è trattato di rispondere a tono agli haters, alle loro sterili polemiche. Lo fa per far capire che la strada dell'odio verbale può davvero fare male chi lo subisce, perché è un peso che non tutti riescono a reggere. Lei oggi è una donna con le spalle forti, perché è stata messa alla prova dalla vita, quindi oggi non ha paura di nulla: tutto ciò che vuole è vivere a modo suo, con le sue regole, all'insegna dell'autenticità, senza dover assecondare gli altri.

Emma Marrone

Vale anche per l'abbigliamento. Lo ha ribadito di recente proprio durante un concerto ad Azzano Decimo (in provincia di Pordenone), quando si è aperta sul body shaming subito per le sue scelte di stile. Ha spiegato di amarsi, di amare il suo corpo e di non voler permettere a nessuno di denigrarlo né di ricevere offese per ciò che sceglie di indossare. Oggi se ne frega e cammina dritta per la sua strada. Alle giovani donne ha consigliato di non permettere a nessuno di farle sentire sbagliate e di mostrarsi sempre nel modo che le fa sentire a proprio agio.

Emma Marrone

Dal palco di Baia Domizia, invece, ha svelato il mistero dei suoi occhiali da sole: in effetti quando è sul palco non se ne separa mai, li indossa sempre ai concerti. Questo ha un motivo ben preciso: è una strategia. La cantante ha ammesso:

Rispondo così nessuno mi scassa più le p***e: perché fa caldo, sudo come un animale e non ho voglia di truccarmi. Vi basta come spiegazione? Sono una guru. Fatelo anche voi ragazze, è la soluzione a ogni problema. Hai dormito tre ore? Non hai dormito per niente? Hai fatto serata? Metti un paio di occhiali da sole e la vita ti sorriderà.