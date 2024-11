Chi ha firmato i look di Emma Marrone per il tour In Da Town

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Emma Marrone sta vivendo un momento particolarmente florido della sua carriera: dopo l'ennesima esperienza sanremese e un'estate passata in cima alle classifiche, ora ha dato il via a un mini tour nei palazzetti, l'In Da Town. Ha però già annunciato che, una volta terminati i tre concerti, si prenderà una pausa, così da dedicarsi a se stessa, ai suoi amici e alla famiglia. Nonostante ciò, sul palco sta dando il meglio di sé e lo ha dimostrato durante la tappa inaugurale di Milano (che verrà seguita da uno show a Roma e uno a Bari): ecco chi ha firmato i look sfoggiati dalla cantante.

Chi ha firmato il corsetto di Emma Marrone sul palco del Forum

Negli scorsi mesi Emma Marrone era finita spesso al centro delle critiche per delle originali scelte di stile ma in ogni occasione ha sempre sottolineato di sentirsi libera di esprimersi come meglio crede, anche attraverso degli abiti da palcoscenico fuori dal comune capaci di esaltare la sua innata femminilità.

Emma Marrone col corsetto di Rosamosario

Ora per il tour In Da Town ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona fashion: seguita dallo stylist Lorenzo Posocco, ha dato spazio a dei look grintosi e super glamour. Il primo è total black e dall'animo punk-goth, caratterizzato da un paio di pantaloni davvero oversize abbinati a un corsetto firmato Rosamosario, un modello con cinghie e trasparenze che anche Madonna aveva indossato durante il Celebration Tour. Per completare il tutto ha poi scelto una mini pelliccia sintetica a contrasto.

Emma in Alexandre Vauthier

Emma Marrone sul palco tra cristalli e guanti da diva

Pioggia di cristalli di Alexandre Vauthier con giacca sportiva e shorts coordinati per la seconda apparizione sul palco, gonna pareo di pelle verde bosco abbinata a cuissardes, top smanicato e guanti da diva per il terzo cambio look: Emma è riuscita a valorizzare la sua grinta e la sua personalità energica con uno stile aggressivo ma mai scontato o eccessivo.

Il terzo look di Emma Marrone

L'ultimo outfit da palcoscenico è total black con abito-giacca con due vertiginosi spacchi laterali e un paio di stivali alla coscia interamente stringati. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e gioielli gold: Emma Marrone ha saputo rendere indimenticabile il suo mini tour prima della pausa.