Come è cambiata Emma Marrone: la trasformazione della cantante da Amici a oggi Sono passati 15 anni dal debutto di Emma Marrone nel mondo della musica: oggi è un'artista apprezzata, che negli anni ha lavorato molto sulla sua immagine.

A cura di Giusy Dente

Emma Marrone ad Amici e oggi

Silvia Toffanin è al timone di This Is Me. Il programma, che debutta questa sera in prima serata su Canale 5, porta i telespettatori in un viaggio tra passato e presente. Le tre serate evento, infatti, sono dedicate a ripercorrere la storia dei protagonisti più amati di Amici, da quando hanno lasciato la scuola fino a oggi. Il talent show ha permesso a tanti artisti di farsi notare, costruendo poi delle solide carriere come ballerini, attori, cantanti. Emma Marrone, vincitrice dell'edizione 2009-2010, è tra i protagonisti della prima puntata, in onda mercoledì 20 novembre.

Il look di Emma Marrone ad Amici 10

Emma Marrone ha dato avvio alla sua carriera nel mondo della musica vincendo la nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. All'epoca aveva poco più di vent'anni ed era una ragazza acqua e sapone, capace però di imporsi e farsi notare: il suo carattere si era subito distinto per grinta, determinazione, forza e caparbietà.

Emma nel 2010 ad Amici

A quei tempi, il pubblico era solito vederla sempre in tuta e sneakers, la divisa ufficiale della scuola e portava i capelli biondissimi a caschetto. La sua immagine in questi ormai quasi 15 anni di carriera è molto cambiata, sul fronte dell'abbigliamento e degli hair look. La sua evoluzione, come donna e come artista, l'ha portata a sperimentare strade diverse, identificandosi in uno stile più rock e audace, in cui si sente particolarmente a proprio agio.

Emma a Sanremo nel 2011

Questa scelta le è costata qualche critica da parte degli haters, che spesso le scrivono commenti velenosi che riguardano il suo abbigliamento e le scelte di stile. Il body shaming è un tema che le sta molto a cuore, su cui si è espressa spesso, per poter mandare un messaggio positivo soprattutto ai più giovani: quello di non sentirsi mai sbagliati, di non provare vergogna per il proprio corpo e di scegliere liberamente senza sentirsi oppressi dalle aspettative altrui. Per lo stesso motivo, si mostra spesso anche al naturale.

Emma a Sanremo nel 2012

Lo stile di Emma a Sanremo

Il Festival di Sanremo resta uno degli eventi più importanti, nel panorama televisivo e ovviamente musicale. Emma Marrone è molto legata all'Ariston, che l'ha accolta molte volte e in duplice veste: ha partecipato come cantante in gara e come ospite. Nel 2011 ha conquistato il secondo posto con Arriverà in duetto con i Modà, nel 2012 ha vinto con Non è l'inferno, nel 2022 è tornata con Ogni volta è così classificandosi sesta, mentre nel 2024 ha chiuso l'esperienza al 14esimo posto con Apnea. In questo arco di tempo è stato notevole il suo cambiamento di stile, che l'ha portata verso un'immagine molto più femminile e audace, spostandosi anche su tonalità di colore più scure, nero in primis. Nel 2024 si è affidata allo stylist Lorenzo Posocco, che l'ha aiutata ad esprimere al meglio la sua energia, grinta e sensualità.

Emma a Sanremo nel 2024

Il look rock di Emma oggi

Giacche strutturate, chiodi di pelle, corsetti, tanto nero ma anche colori fluo e sgargianti, stampe animalier, pellicce: il guardaroba di Emma Marrone è fatto di capi che si adattano perfettamente al suo carattere grintoso, energico, di donna forte e consapevole, per nulla interessata al giudizio altrui. Gli occhiali da sole scuri sono un accessorio da cui non si separa mai quando è in concerto e lo fa per un motivo ben preciso: ironizzando ha spiegato che è una strategia per coprire le occhiaie!

Emma in tour oggi

Ha spesso giocato coi capelli: i fan che l'avevano conosciuta con la chioma biondissima hanno poi avuto modo di vedere le sue trasformazioni all'insegna del rosso e del castano scuro. Ha sperimentato anche la mini frangia e le trecce lunghissime, anche se solo per esigenze di set. I fan amano la sua vena trasformista: ama giocare con la moda e la sua immagine oggi è un manifesto di libertà e accettazione.