Silvia Toffanin in gilet annuncia This is Me: racconterà le storie dei volti più amati di Amici Nuova avventura televisiva stavolta in prima serata per Silvia Toffanin. This Is Me racconterà le storie dei più amati ex allievi di Amici, presenti in studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Siamo abituati a vederla a Verissimo, dove è la padrona di casa da ormai quasi 20 anni. Ma presto, per Silvia Toffanin (che ha da poco festeggiato i 45 anni) comincerà una nuova avventura televisiva, sempre su Canale 5. Il pubblico la ritroverà a partire dal 20 novembre in This Is Me, trasmissione dedicata alle storie degli artisti che si sono formati nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Per lei, il programma segnerà anche il debutto in prima serata.

Silvia Toffanin al timone di This Is Me

Silvia Toffanin accompagnerà il pubblico alla (ri)scoperta delle storie degli ex alunni di Amici. Tre sono le serate evento in palinsesto, a partire dal 20 novembre, tutte in prima serata. In studio ci saranno volti noti che hanno partecipato al talent show, artisti che hanno cominciato proprio nella scuola la loro carriera di ballerini, cantanti, attori. Ci saranno quindi Emma, Alessandra Amoroso, Diana Del Bufalo, Giuseppe Giofrè, Anbeta Toromani, Elena D'Amario, Giulia Stabile, ma anche nomi legati alle edizioni più recenti come Sarah, Mida, Petit, Marisol e Holden. "È una bella sfida, prima di tutto con me stessa. Una sfida che ho accolto con gioia perché si tratta di un progetto che celebra la storia di Amici, una realtà unica, che porta la firma di Maria De Filippi – ha raccontato Silvia Toffanin a Chi – Da oltre vent'anni è una factory straordinaria nello scenario televisivo italiano. Una scuola, anche di vita, in cui ragazzi con grandi doti artistiche imparano che solo con l’impegno, il lavoro e la determinazione si può arrivare a realizzare un sogno, sviluppare un talento e farne il mestiere della vita. Molti di questi ragazzi li ho visti crescere, fino a diventare grandi artisti. Ho seguito i loro percorsi e li ho intervistati. Ritrovarli e ripercorrere insieme le fasi della loro carriera, dall’ingresso fino al successo di oggi, mi entusiasma e mi emoziona".

Il look dell'annuncio

In linea con la sua personalità pacata e garbata, anche lo stile nel vestire di Silvia Toffanin è semplice, elegante, sofisticato. È una donna che sul piccolo schermo ha sempre dato la preferenza ad outfit per nulla appariscenti, spaziando soprattutto tra tailleur e tubini mini, sperimentando sia le nuances pastello che quelle neutre. I capi must del suo guardaroba sono i pantaloni palazzo morbidi, gli abiti bon ton longuette. Anche queste scelte, unite alla professionalità, hanno decretato il suo successo, perché il pubblico ama il suo stile così curato eppure mai vistoso o sopra le righe. Si è affidata, nel tempo, a diversi brand. Ultimamente a Verissimo l'abbiamo vista indossare le creazioni di: Philosophy di Lorenzo Serafini, Dolce&Gabbana, Ferragamo, Max&Co., Enmporio Armani, Victoria Beckham. Per il fatidico annuncio della nuova avventura televisiva ha puntat su un outfit formale, ma trendy: il completo blu scuro, infatti, ha come pezzo forte un gilet doppiopetto con revers a lancia e bottoni. Ora non resta che scoprire cosa indosserà nelle tre prime serate che Mediaset le ha affidato.