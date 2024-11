video suggerito

Sarah Toscano a This is me: a un anno da Amici torna sul palco con rossetto nero e camperos di cristalli Sarah Toscano è tra gli ospiti della seconda puntata di This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin dedicato ai talenti di Amici di Maria De Filippi. A un anno dalla vittoria è tornata sul palco con un nuovo stile: ecco tutti i dettagli del look con rossetto nero e camperos di cristalli.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, mercoledì 27 novembre, va in onda su Canale 5 il secondo appuntamento con This is me, il programma di Canale 5 presentato da Silvia Toffanin che celebra il successo di tutti gli artisti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. La scorsa settimana a raccontate la loro storia sono stati alcuni dei volti delle prime edizioni del talent, da Emma Marrone a Diana Del Bufalo, mentre questa sera a tornare sul palco a ricordare gli esordi ci sono Annalisa, Anbeta Toromani, Alessandra Amoroso, Giulia Stabile, Andreas Müller e molti altri. Tra gli ospiti c'è anche Sarah Toscano, che a un dalla vittoria è apparsa radicalmente trasformata: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Il nuovo stile di Sarah Toscano a This is me

Sarah Toscano è la vincitrice dell'edizione 2023-24 di Amici di Maria De Filippi e, in occasione di This is me, è tornata negli studi Mediaset a raccontare la sua storia. Per lui gli ultimi mesi sono stati di grandi successi, li ha trascorsi tra festival estivi, palcoscenici ambiti e addirittura red carpet, dove ha prova di essere non solo una cantante talentuosa ma anche un'icona fashion fresca e contemporanea. Durante la trasmissione di Silvia Toffanin non ha smentito le aspettative dei fan in fatto di stile, anzi, ne ha approfittato per rivelare un inedito look dall'animo rock e glamour, un mix di scintillii, dettagli goth e audacia.

Sarah Toscano a This is me

Sarah Toscano col make-up total black

Per l'esclusiva ospitata a This is me Sarah Toscano ha abbandonato i mini dress da bambolina che sfoggiava ad Amici, ha preferito puntare sul black&white con dettagli rock e glam. Ha infatti abbinato una minigonna nera a vita alta a una camicia oversize bianca portata sbottonata all'altezza degli addominali e con sopra un micro top di tulle trasparente arricchito da un ricamo di paillettes. Ha poi completato il tutto con un paio di camperos scintillanti, un modello al ginocchio coperto di cristalli argentati. A fare la differenza è stato il make-up dal sapore goth: Sarah ha detto addio ai trucchi glow, preferendo un ombretto smokey-eyes e un rossetto dark.