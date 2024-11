Chi ha firmato l’abito rosso di Silvia Toffanin per la prima puntata di This is me

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, mercoledì 20 novembre, parte This is Me, il nuovo programma di Canale 5 che vuole celebrare il successo dei protagonisti più celebri di Amici di Maria De Filippi, da Emma Marrone a Irama, fino ad arrivare a Elodie e Annalisa. In tutto saranno tre puntate, andranno in onda ogni settimana alle 21.20 e vedranno al timone Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo che, dopo aver seguito l'evoluzione degli artisti del talent, ora li accompagna in questa nuova esperienza in prima serata. Chi ha firmato l'abito rosso fuoco che ha scelto per l'appuntamento inaugurale? Ecco tutti i dettagli del look della presentatrice.

Il debutto in rosso di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è la grande protagonista di This is me, il programma dedicato alle star di Amici che segna la prima volta della conduttrice di Verissimo in prima serata. Per un evento tanto importante non poteva che curare il suo stile in modo impeccabile. Aveva già dato una piccola anticipazione dei look che avrebbe sfoggiato sul palco nella foto promo, dove era apparsa super chic col gilet classico, ma è stato durante la prima puntata dello show che ha letteralmente infiammato gli studi Mediaset. Affidatasi a Susanna Ausoni, stylist che cura i suoi outfit da anni, in questa occasione ha puntato tutto su un colore audace e vitaminico: il rosso fuoco.

Silvia Toffanin in Dolce&Gabbana

Silvia Toffanin ha scelto un abito Dolce&Gabbana per la prima serata

Se a Verissimo Silvia Toffanin spazia tra tubini fascianti, tailleur mannish e pencil skirt dall'animo bon-ton, per la prima puntata di This is me ha preferito cambiare stile. Certo, ha mantenuto intatta la sua innata eleganza ma ha deciso di aggiungere un tocco da diva, così da adeguarsi al "mood prima serata". Sul palco è apparsa super glamour in un lungo abito rosso fuoco di Dolce&Gabbana, un modello dalla silhouette aderente con scollo rotondo, maniche lunghe e gonna a sirena (una variante simile sul sito ufficiale della Maison costa 2.450 euro). Non sono mancati i tacchi a spillo, mentre ha rinunciato agli scintillii evitando di indossare ogni tipo di gioiello. Capelli sciolti e lisci, make-up naturale e sorriso stampato sulle labbra: Silvia continua a essere un'icona fashion di classe anche in prima serata.