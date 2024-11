video suggerito

Anticipazioni This is me con Silvia Toffanin conduttrice: gli ospiti di Amici della prima serata e le esibizioni Mercoledì 20 novembre su Canale 5 parte alle 21.20 This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin che celebrerà i protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Il focus sarà sulla storia degli artisti, tra i quali ci saranno Emma, Irama o Diana Del Bufalo. Al loro fianco alcuni super ospiti come Fabri Fibra, Ermanl Meta e Fred De Palma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

Mercoledì 20 novembre andà in onda il primo dei tre appuntamenti di This is me, il programma condotto da Silvia Toffanin che celebrerà i protagonisti di Amici di Maria De Filippi. L'appuntamento è su Canale 5 a partire dalle 21.20. Il focus sarà sulla storia degli artisti, tra i quali ci saranno Emma, Irama o Diana Del Bufalo, ricordando il loro percorso dagli esordi nel celebre talent show fino alla carriera affermata nel mondo della musica. Ad accompagnare i cantanti ci saranno anche dei super ospiti come Fabri Fibra, Ermanl Meta e tanti altri. Il direttore artistico sarà Stéphane Jarny.

Le storie dei cantanti e ballerini di Amici: da Emma a Elena D'Amario

Il cast del programma prevede nella prima puntata la presenza di diversi artisti. Tra questi ci sarà Emma, vincitrice di Amici 2010, vincitrice del Festival di Sanremo e co-conduttrice dello stesso evento insieme a Carlo Conti. Altro ospite sarà Giuseppe Giofrè, vincitore del talent nella categoria danza nel 2011, divenuto ballerino nei tour di stelle del calibro di Taylor Swift, Jennifer Lopez, Dua Lipa o Ariana Grande. E ancora, Silvia Toffanin parlerà del talento di Irama, vincitore di Amici 2018. Tra gli altri protagonisti ci saranno Elena D’Amario, che da anni lavora come ballerina professionista nello show di Maria De Filippi, Stash dei The Kolors e Diana Del Bufalo, che oggi lavora soprattutto come attrice. Spazio anche ai talenti più recenti, come la ballerina Serena Carella, Petit, Mida o la ballerina Marisol, che lo scorso anno ha vinto il talent nella categoria ballo.

Le anticipazioni sui super ospiti e sulle esibizioni

In studio, accanto ai talenti ci saranno anche grandi ospiti, come Fabri Fibra e Baby Gang, Ermal Meta, Raf, Villabanks e Ava, Slf e Fred De Palma. A ogni ci sarà un intermezzo comico affidato a Francesco Cicchella. Le sigle storiche di Amici come “Fame", "It’s Raining Men" e "Maniac” saranno invece interpretate dai prof: Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo.