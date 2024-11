video suggerito

Anticipazioni This is me: tra gli ospiti di Amici della seconda serata Alessandra Amoroso, Annalisa e Anbeta Mercoledì 27 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la seconda puntata di This Is Me. Tanti i ballerini e i cantanti di Amici che racconteranno la loro storia a Silvia Toffanin: da Alessandra Amoroso a Giulia Stabile, passando per Annalisa e Anbeta. Attesi anche dei super ospiti come Gigi D’Alessio e Big Mama. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mercoledì 27 novembre, in prima serata su Canale 5, va in onda il secondo appuntamento di This Is Me. Si tratta di uno speciale condotto da Silvia Toffanin che racconta la storia dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi nel corso degli anni, dalle prime edizioni ad oggi. Nella seconda puntata sono attesi artisti come Annalisa, Alessandra Amoroso, Sarah Toscano, Giordana Angi. In studio anche diversi super ospiti, da Il Volo a Gigi D'Alessio.

Le storie dei cantanti e dei ballerini di Amici

Nella seconda puntata di This Is Me, in onda mercoledì 27 novembre, diversi cantati e ballerini racconteranno la loro storia, dalla partecipazione ad Amici ad oggi. In studio ci sarà la ballerina Anbeta Toromani, arrivata seconda nella seconda edizione del programma, poi Annalisa e Alessandra Amoroso, rispettivamente da Amici 10 e Amici 8, oggi cantanti di successo tra tour per l'Italia e brani diventati delle vere proprie hit. E poi ancora i ballerini Andreas Muller e Giulia Stabile, vincitori del talent nel 2017 e nel 2020, le cantanti Giordana Angi e Gaia. Dalla scorsa edizione arriveranno in studio anche Sarah Toscano e Holden, rispettivamente primo e secondo classificato. Presente anche LDA, che nel 2022 ha partecipato ad Amici e poi al Festival di Sanremo. Non mancheranno anche Vincenzo Di Primo e Vincenzo Durevole, che racconteranno a Silvia Toffanin la loro carriera.

Le anticipazioni sui super ospiti

Oltre agli ex protagonisti dal talent, in studio saranno presenti anche alcuni super ospiti del panorama musicale italiano. Stando alle anticipazioni diffuse, sono attesi Il Volo, Tedua, Fiorella Mannoia, Gigi D'alessio, Big Mama e Mew. Quest'ultima ha partecipato ad Amici nella scorsa edizione, decidendo poi di uscire dal programma per prendersi cura della sua salute mentale. Non mancherà poi un momento comico del duo Pio e Amedeo.