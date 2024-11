Cosa fa oggi Vincenzo Durevole, la carriera del ballerino dopo la vittoria ad Amici

video suggerito

Vincenzo Durevole è stato il vincitore di Amici di Maria De Filippi nella categoria danza nell'edizione del 2014. Il ballerino latino-americano ha continuato la carriera come insegnante e performar, perfezionandosi negli anni. Nel 2024 è apparso a Temptation Island come ospite speciale, accompagnato da Filippo Bisciglia per dare lezioni di ballo ai partecipanti del programma.

La carriera di Vincenzo Durevole dopo Amici

Vincenzo Durevole, nato a Napoli nel 1992, è stato il vincitore di Amici nell'edizione del 2014. Il trionfo nel talent show di Maria De Filippi – in cui ha si è aggiudicato un premio da 50mila euro – gli ha regalato visibilità e la possibilità di continuare a perfezionarsi e a lavorare come insegnante e performer. In un'intervista a TgCom24 aveva raccontato che con la somma di denaro vinta avrebbe voluto aprire un'accademia di danza. Sul suo profilo Instagram sono tanti i video che lo immortalano durante la sua partecipazione ad Amici sia come concorrente sia come ospite nell'edizione del 2024. Nello stesso anno ha preso parte a Temptation Island come insegnante di ballo, chiamato da Filippo Bisciglia per dare lezioni ai partecipanti dello show.

Le foto del ballerino di "Amici" Vincenzo Durevole e Giovanna D'Anna

La vita privata di Vincenzo Durevole

Vincenzo Durevole è molto riservato sulla sua vita privata. Nel 2016, poco dopo la vittoria ad Amici, aveva annunciato in diretta tv a Pomeriggio 5 che avrebbe sposato la sua compagna Giovanna D'Anna. Le nozze, però, erano state successivamente annullate. In un'intervista a Diva e Donna, i due avevano chiarito che tra loro non c'era stata una rottura: "È subentrata un'agitazione di coppia, problemi e gelosie: così abbiamo dato la precedenza alle nozze di mio fratello maggiore Giuseppe. L’idea del sì resta, ci siamo solo fermati un attimo: stiamo insieme da 10 anni e non ci siamo mai lasciati".