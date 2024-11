Ad Amici 24 Vybes interessato a Francesca: “Se vinco la sfida, ci provo”, la reazione della ballerina

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Spazio per un momento di gossip nel corso della puntata del 24 novembre di Amici 24. Il cantante Vybes ha raccontato a Maria De Filippi del suo interesse per la ballerina Francesca, entrata da poco nella scuola. Il ragazzo nel corso della settimana aveva fatto una promessa: "Se vinco la sfida ci provo con lei".

L'interesse di Vybes per Francesca

Dopo aver vinto la sfida contro Skate, Maria De Filippi ha chiamato Vybes al centro dello studio e ha poi mandato in onda un filmato che lo riguarda. Nelle immagini del video, viste per la prima volta dal pubblico a casa e anche dai ragazzi, il cantante ha mostrato il suo interesse per la compagna Francesca, da poco entrata nella scuola. "Che fi*a, bellissima. Ha la faccia di un angelo, i lineamenti proprio angelici", ha detto il ragazzo parlando con alcuni compagni. "Mi interessa Federica", ha rivelato a Diego Lazzari sbagliando però il suo nome. "Francesca intendi?".

L'approccio di Vybes e la reazione della ballerina

Vybes non vuole perdere tempo e, nel corso della settimana, ha deciso di fare un passo verso Francesca. I due hanno giocato insieme a freccette poi, durante una chiacchierata notturna con i compagni, ha ammesso alla diretta interessata il suo interesse: "Tremila giri di parole per dire ‘Francesca sei una gran fi*a'. Si vive una volta sola, può essere che tra quattro giorni non sto più qua, mi sto facendo avanti". Infine ha concluso: "Se passo la sfida, ci provo". E così è stato: il cantante ha superato la sfida ed è pronto a cercare di conquistare la ballerina. "Mi sono mezzo dichiarato, non so se ho preso il palo, forse la traversa", ha scherzato il cantante. La ballerina per il momento non ha commentato l'interessa di Vybes, limitandosi a sorridere e scherzare con lui. Nascerà una nuova coppia?