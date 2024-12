Pier Silvio Berlusconi sarà in studio con Silvia Toffanin, un ospite d’onore nelle anticipazioni di This is me

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Mercoledì 4 dicembre, in prima serata su Canale 5, va in onda il terzo e ultimo appuntamento di This Is Me. Si tratta di uno speciale condotto da Silvia Toffanin che racconta la storia dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi nel corso degli anni, dalle prime edizioni ad oggi. Pier Silvio Berlusconi sarà super ospite della puntata finale: l'ad Mediaset incontrerà in studio la conduttrice e compagna per un saluto a sorpresa.

Pier Silvio Berlusconi ospite d'onore, le anticipazioni di This Is Me del 4 dicembre

Stando alle anticipazioni, Pier Silvio Berlusconi sarà ospite d'onore della terza e ultima puntata di This Is Me. La serata conclusiva del programma, dedicato ai protagonisti di Amici, andrà in onda mercoledì 4 dicembre in prima serata su Canale 5. L'Ad Mediaset entrerà in studio a sorpresa e sarà al fianco della conduttrice Silvia Toffanin, sua compagna nella vita privata, che come si vede nelle foto è visibilmente emozionata e non se lo aspettava. Si tratta della prima volta che i due si ritrovano insieme in una trasmissione davanti alle telecamere.

Le storie dei cantanti e dei ballerini nell'ultima puntata di This Is Me

Anche nella terza puntata di This Is Me, in onda mercoledì 4 dicembre, diversi cantati e ballerini racconteranno la loro storia, dalla partecipazione ad Amici ad oggi. Stando alle prime anticipazioni, in studio ci saranno la ballerina Giulia Pauselli, la cantante Elodie, l'attuale professore del talent Emanuel Lo, l'ex insegnante Garrison Rochelle e Beppe Vessicchio, pilastro del programma come direttore d'orchestra. E poi ancora nomi come Enrico Nigiotti, il ballerino Dustin Taylor, l'ex vincitore Alberto Urso, Kledi Kadiu. Tra i super ospiti Geppi Cucciari per il momento comico della serata, Noemi e Ornella Vanoni.