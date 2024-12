video suggerito

Amici 24, anticipazioni della puntata del 22 dicembre: un’eliminazione e un allievo assente in studio Amici 24 andrà in onda domenica 22 dicembre 2024 per l’ultima puntata dell’anno, registrata oggi. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, un’allieva sarebbe stata costretta ad abbandonare la scuola del talent show. “Luk3 assente in studio”, ecco cosa è successo. Attenzione spoiler. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Oggi è stata registrata la puntata di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda domenica 22 dicembre 2024, dalle 14 su Canale5. Si tratta dell'ultimo appuntamento dell'anno: da lunedì 23 dicembre, infatti, il talent show andrà in stop per le festività natalizie. Stando alle anticipazioni fornite da SuperGuidaTv, un'allieva è stata eliminata e ha dovuto abbandonare la scuola. Attenzione spoiler.

Le anticipazioni della puntata di Amici di domenica 22 dicembre

Nella prossima puntata del pomeridiano di Amici che andrà in onda domenica 22 dicembre 2024, dalle 14 su Canale5, andranno in scena numerose sfide per via del provvedimento disciplinare deciso dai professori per la mancata pulizia della casetta. Stando alle anticipazioni della registrazione – tenutasi oggi- fornite da SuperGuidaTv, Teodora sarebbe stata eliminata dopo aver sfidato un'aspirante allieva di nome Giorgia, poi entrata in scuola al suo posto. Vybes, Alessio, Chiamamifaro e Antonia avrebbero vinto, invece, la sfida. TrigNO, Nicolò e Ilan non avrebbero sfidato nessuno.

La classifica della gara di canto avrebbe visto Senza Cri al primo posto, Mollebeck all'ultimo. Primo posto nella classifica di ballo, invece, a Daniele. Dandy invece si sarebbe classificato ultimo. Luk3 "non era presente in studio", si legge, ma non sarebbe stato rivelato il motivo. Nel corso della puntata gli insegnanti della scuola si sarebbero scambiati dei regali di Natale.

Gli ospiti della puntata del 22 dicembre

Per l'ultima puntata di Amici del 2024, Maria De Filippi ha scelto come ospite musicale la band Negramaro con un nuovo inedito. Per le sfide, sarebbero entrati in studio Eleonora Abbagnato per la gara di ballo, Gabry Ponte, Nicolò De Devitiis e Paola Turci per quella di canto. Per le sfide, invece, avrebbe scelto come giudice Marcello Sacchetta. Il talent, da lunedì 23 dicembre 2024, andrà in pausa per le festività natalizie: si ferma il pomeridiano e anche il daytime per Natale e Capodanno e tornerà in onda a gennaio.