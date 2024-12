video suggerito

Amici, i professori prendono provvedimenti per la casa sporca: "È uno schifo, non potete vivere così" Ad Amici torna preponderante una questione di grande importanza: la pulizia della casa. I ragazzi, più che in altre edizioni, sembrano non aver cura del posto in cui vivono, ed è per questo che la maestra Celentano ha deciso di prendere provvedimenti.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di Amici di domenica 15 dicembre, si affronta un argomento che nel corso delle edizioni del talent show di Canale 5 è diventato spesso argomento di discussione, ovvero la pulizia della casa. Da quando gli allievi condividono la casa, infatti, sono chiamati a regolarne anche l'ordine, ma purtroppo, sebbene siano stati richiamati in più occasioni, sembra non abbiano recepito il messaggio. La maestra Alessandra Celentano, quindi, si fa portavoce di un messaggio importante, relativo alla necessità di rispettare l'ambiente in cui i ragazzi vivono e, quindi, decide di prendere provvedimenti.

I provvedimenti della maestra Celentano per le mancate pulizie

È infatti la maestra Celentano che pone la questione e durante la puntata, si reca nella casetta in cui gli allievi vivono e mostra come il disordine regni sovrano: vestiti alla rinfusa, letti sfatti, oggetti buttati per terra, bottiglie e utensili lasciati qua e là in cucina. L'insegnante attraversa ogni stanza incredula e ripete:

L’ordine è anche nel cervello e qui di ordine nel cervello ce n’è ben poco. All’inizio dell’anno sembrava questo problema che ci perseguita da tanti anni, invece. Vivete in tanti, non si può vivere così, è vergognoso. Fa schifo sta casa.

Maria De Filippi, quindi, interviene e chiede agli allievi: "Vi siete resi conto anche voi di quello che è andato in onda". Dinanzi alle immagini mostrate anche Rudy Zerbi non riesce a trattenersi dal commentare e redarguisce cantanti e ballerini

Ragazzi ma scusate, ma è una situazione terribile, mancanza di rispetto per tutti voi, per le persone che vengono ad aiutarvi a pulire, a darvi una mano, è vergognoso, non oso pensare i vostri familiari che stanno vedendo cosa penseranno.

Celentano rientra in studio e riprende parola: "Io credo che sia tutta la casa un disastro, è vergognoso. I miei li metto in sfida (Chiara, Alessia, Daniele ndr.), io lo suggerisco ma vista la situazione, credo che i miei colleghi debbano prendere dei provvedimenti". Anche Rudy Zerbi e Pettinelli si adeguano alla scelta della collega e mettono in sfida i loro allievi. Lorella Cuccarini si astiene e dice di voler pensare ai provvedimenti da prendere, perché non esiste solo lo sfida come modalità per far comprendere ai ragazzi gli errori commessi, ma Celentano non è d'accordo: "È responsabilità di tutti, convivere significa combattere in un ambiente civile e sano".

Chi sono gli allievi che puliscono di più

Intanto Maria De Filippi ha chiesto alla produzione chi, stando ai filmati, si impegni davvero nel tenere la casa in ordine: "I virtuosi delle pulizie sono Alessia, SenzaCri e Dandy puliscono sempre, anche quello degli altri" dice la conduttrice. Celetano, quindi, prende nuovamente parola: "La mia è anche una provocazione, chi pulisce tanto si imponesse". A prendere parola, infatti, è Alessia che parla di quanto si sia trovata a lavorare in casa per il benessere di tutti, ma fa i nomi anche di chi l'ha aiutata in più occasioni, ovvero Chiara, Daniele e Dandy, ed è a loro che viene risparmiata la sfida, ma la maestra Celentano è ancora insoddisfatta: "Nessuno si prende la responsabilità di dire che non pulisce, è assurdo" rivolgendosi a coloro che, invece, sono rimasti in silenzio senza proferire parola sulla questione.