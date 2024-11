Anticipazioni Amici 24, settima puntata di domenica 10 novembre: un’allieva lascerà la scuola

video suggerito

Domenica 10 novembre va in onda la settima puntata di Amici 2024/2025. Stando alle anticipazioni della registrazione, diffuse da Superguida Tv e dalla pagina Amici News, un'allieva lascerà la scuola e al suo posto ne entrerà un'altra. In studio alcuni ospiti musicali, come Giordana Angi. Ecco cosa succederà nel settimo appuntamento di Amici 2024/25. Attenzione: Spoiler.

Le anticipazioni della settima puntata del 10 novembre di Amici 24

Nella settima puntata del pomeridiano di Amici 2024, Sienna e Ilan affronteranno le loro sfide. Il cantante avrà la meglio contro lo sfidante grazie al suo inedito, mentre la ballerina perderà e dovrà lasciare definitivamente la scuola. Sienna verrà quindi eliminata e al suo posto entrerà Francesca. I prossimi allievi in sfida saranno Luk3 per il canto e Alessia per il ballo. Per quanto riguarda i professionisti, Giulia Stabile è tornata da Londra e sarà presente in puntata.

Come di consueto ci saranno poi l'esibizione dei cantanti e dei ballerini, rispettivamente con Chiamamifaro e Alessio al primo posto in classifica. Sempre in puntata, Alessia riceverà un compito da Emanuel Lo, una coreografia hip hop, mentre la maestra Celentano darà una coreografia neoclassica sulle note di I have Nothing.

Gli ospiti in studio nella settima puntata di Amici 24

Stando alle anticipazioni, anche durante la settimana puntata di Amici 2024 ci saranno alcuni ospiti musicali. Si tratta di Giordana Angi, ex allieva del talent, che presenterà il suo nuovo singolo Piano Piano. Poi anche Cristiano Malgioglio, che canterà il nuovo brano Rosa tormento. Giudici delle sfide, rispettivamente di canto e di ballo, saranno lo stesso Malgioglio, Ermal Meta e la coreografia Veronica Peparini.