video suggerito

Emma Marrone a This is me: ricorda gli esordi ad Amici con il look black&white a effetto graffiti Emma Marrone è tra gli ospiti speciali della prima puntata di This is me, il nuovo programma di Canale 5 che celebra il successo dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi. Chi ha firmato il suo look black&white a effetto graffiti? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Questa sera, mercoledì 20 novembre, parte su Canale 5 This is me, il nuovo programma targato Mediaset che intende celebrare il successo degli artisti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, da Irama ad Elodie, fino ad arrivare ad Annalisa e ai The Kolors. Si tratta di tre puntate esclusive condotte da Silvia Toffanin, la padrona di casa di Verissimo che ora debutta in prima serata e che per tutte le prossime settimane ripercorrerà la carriera di cantanti, ballerini e attori che hanno raggiunto la notorietà proprio grazie all'iconico talent show. Tra gli ospiti speciali del primo appuntamento c'è Emma Marrone: chi ha firmato il suo look black&white a effetto graffiti?

Chi ha vestito Emma Marrone a This is me

Era il 2009 quando Emma Marrone ha vinto Amici e da allora di strada ne ha fatta ma, nonostante il passare degli anni, continua a essere una delle artiste più amate del nostro paese. Gli ultimi 12 mesi, ad esempio, l'hanno vista tornare sul palco di Sanremo, scalare le classifiche con delle hit estive tutte da ballare e scatenarsi in tour tra abiti griffati e duetti esclusivi. Ora, sebbene abbia annunciato che intende concedersi una pausa professionali, ha voluto partecipare a This is me, il programma di Canale 5 in cui, intervistata da Silvia Toffanin, ha ricordato gli esordi della sua carriera al talent di Maria De Filippi. Per l'occasione non ha rinunciato allo stile glamour che da sempre la contraddistingue, anzi, seguita dallo stylist Lorenzzo Posocco, ha puntato tutto su un look targato Marni.

Emma Marrone in Marni

L'abito graffiti di Emma Marrone

Il look sfoggiato da Emma Marrone nella prima puntata di This is me fa parte della collezione Autunno/Inverno 2024-25 di Marni, quella che era stata presentata durante la Milano Fashion Week dello scorso febbraio. Per essere precisi la cantante ha scelto uno degli outfit black&white a effetto graffito, ovvero nel tessuto simbolo della linea che sembra essere stato "scarabocchiato" con una matita nera. Niente maxi scollature o dettagli principeschi, Emma ha preferito una casacca-vestito dalla silhouette oversize con il collo alto e le maniche corte tagliate in diagonale. Per quanto riguarda i capelli, li ha tenuti sciolti ma con due ciocche che cadono sui lati del viso come impone il trend del momento, mentre in fatto di make-up ha optato per dei colori naturali. Nei primi anni di carriera avrebbe mai pensato di diventare una delle cantanti più amate di tutti i tempi?

Marni collezione a/i 2024-25